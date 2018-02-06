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春运资讯·2月6日|西安至这些方向车票基本售完

时间：2018-02-06 09:37:57  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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春运资讯·2月6日|西安至这些方向车票基本售完

临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供西安铁路局当日最新春运资讯，敬请关注。

西部网讯 临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供西安铁路局当日最新春运资讯，敬请关注。

【西铁局加开列车24列】

加开长途列车9列，去往北京、温州、上海、深圳、贵阳等方向。

加开省内列车15列，去往宝鸡、安康、神木、府谷、略阳等方向。

【这些方向车票基本售完】

从车票预售情况来看，西安北至成都方向、西安至延安方向高铁票已基本售完，其余各方向高铁票额充足。

西安至北京、上海、广州、长春、天津、宜昌、银川、呼和浩特和西北、新疆方向普通列车有座席票额已基本售完。

西安至榆林、神木卧铺票已基本售完。

西安往省内其他各地普速列车能力充足。

【西安铁路局开通这些服务 方便旅客出行】

西安北站首次开通公用免费电话，旅客可在自助服务区内免费拨打全国各地电话2分钟，解决旅客手机没电或突发事件联系等燃眉之急。同时在自助服务区内，还设置了手机免费充电、免费医疗、站内导航、“馨馨”智能机器人等多种服务设施，满足旅客服务需求。

编辑： 钟莹

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