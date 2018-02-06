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西安节前41个点再投政府储备菜 9个品种共8500吨

时间：2018-02-06 14:27:57  来源：西部网-陕西新闻网  作者：熊惠玲

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西安节前41个点再投政府储备菜 9个品种共8500吨

记者今天（2月6日）从西安市商务局获悉，春节即将来临，全市主要蔬菜销售价格略有上扬，为保障市场供应，平抑市场价格，满足广大群众的消费需求，度过一个和谐平安的佳节，市商务局商市发改委、市财政局，决定在节前进行第二次政府储备蔬菜投放工作。

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（2月6日）从西安市商务局获悉，春节即将来临，全市主要蔬菜销售价格略有上扬，为保障市场供应，平抑市场价格，满足广大群众的消费需求，市商务局商市发改委、市财政局，决定在节前进行第二次政府储备蔬菜投放工作。

本次投放时间为：2018年2月7日—2018年2月11日。投放品种：以政府储备蔬菜9个品种：土豆、白萝卜、白菜、大葱、胡萝卜、冬瓜、南瓜、洋葱等为主。投放数量为总储备量的50%，共计8500吨。

41个蔬菜投放点：


 


 


 


 

编辑： 熊惠玲

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