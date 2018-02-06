西安节前41个点再投政府储备菜 9个品种共8500吨
时间：2018-02-06 14:27:57
来源：西部网-陕西新闻网
作者：熊惠玲
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西安节前41个点再投政府储备菜 9个品种共8500吨
记者今天（2月6日）从西安市商务局获悉，春节即将来临，全市主要蔬菜销售价格略有上扬，为保障市场供应，平抑市场价格，满足广大群众的消费需求，度过一个和谐平安的佳节，市商务局商市发改委、市财政局，决定在节前进行第二次政府储备蔬菜投放工作。
西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（2月6日）从西安市商务局获悉，春节即将来临，全市主要蔬菜销售价格略有上扬，为保障市场供应，平抑市场价格，满足广大群众的消费需求，市商务局商市发改委、市财政局，决定在节前进行第二次政府储备蔬菜投放工作。
本次投放时间为：2018年2月7日—2018年2月11日。投放品种：以政府储备蔬菜9个品种：土豆、白萝卜、白菜、大葱、胡萝卜、冬瓜、南瓜、洋葱等为主。投放数量为总储备量的50%，共计8500吨。
41个蔬菜投放点：
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熊惠玲
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文化王西京在访谈时表示，建成文化强省不仅是政府工作报告中对来年文化工作的目标任务，更是整个文化陕军的热切愿望。01-31
文化2018年春节期间，渭南市将举办200多场文化活动，其中线上在电视台和网站推出小品、相声等文艺节目。01-31
文化此次新春惠民演出活动分“节前（1月26日至2月10日）”与“节后（2月19日至3月3日）”两阶段进行。01-31
文化将传统优势文化资源赋予现代价值内涵,使得古老的高家大院重新焕发出了新的生机，成为我省传统文化传承与转化的一个范例。01-30
文化去年，我省严密组织、完善措施、加强引导，影视剧生产呈现持续快速发展态势，创作数量与质量进入全国第一方阵，实现了历史性的突破。01-30
文化发掘过程中出土了数量众多的石质编磬残块，目前已在23件残块上发现了小篆“北宫乐府”等字样，再次证实了秦代设乐府的史实。01-30
三农乡村振兴是一个大战略，必须有真金白银的硬投入。没有投入作保障，喊是喊不出来的，干也是干不出名堂来的。02-06
三农不得违规违法买卖宅基地，严格实行土地用途管制，严格禁止下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆。02-06
三农中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。02-06
三农2月5日，农业部召开全国春管春耕暨种植结构调整工作视频会议，部署安排春季田管、春耕备耕及结构调整等重点工作。02-06
三农今年中央一号文件继续锁定“三农”——《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》4日由新华社受权播发。02-06
三农实施乡村振兴战略是党和国家的大战略，必须要规划先行，强化乡村振兴战略的规划引领。02-06
三农2月5日，国家农产品质量安全公共信息平台和“中国农产品质量安全”微信公众号正式上线运行。02-06
三农目前，资金成为农业保险难以扩大覆盖面的主要因素。如何让农业保险为陕西农业生产穿上“防护服”？02-06
三农2017年我省在小水电工程实施中注重把脱贫攻坚和水生态建设相结合，全年完成新增农村水电装机容量4.35万千瓦。02-06
三农将围绕猕猴桃全产业链条，通过“兴一个产业、富一方百姓、创一条新路”打造县域经济特色产业创新发展、培育新型职业农民的新模式。02-06
三农引镇种植草皮面积广，被称为“草皮之乡”，草皮除供应西安、咸阳等城市外，近几年逐渐打开宁夏和山西等地市场。02-06
三农没有农业农村的现代化，就没有国家的现代化。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。02-05
旅游随着“立春”节气的到来，新余市3万余亩油菜花也进入盛花期，放眼望去，金色的油菜花与蓝天白云相互映衬，构成一幅美丽画卷。02-06
旅游再过十几天就是春节，相较以往在家吃年夜饭、看“春晚”，旅行过年的观念越来越深入人心。02-06
旅游近日，由阿里旗下旅行平台飞猪组织的大规模南极游行程结束，南极被称为地球上最后一片纯净的土地，生态环境极为脆弱。02-06
旅游5日，蚂蜂窝旅行网发布声明，宣布“蚂蜂窝旅行网”正式更名为“马蜂窝旅游网”，并启动新一轮品牌换新。02-06
旅游2月5日，2018年陕西省青少年“未来之星”冬季阳光体育大会在宝鸡市太白县鳌山滑雪场举行。02-05
旅游84本司机手账按年份整齐码成3排，历经时间洗礼，封面颜色由浅入深。泛黄的纸张里沉淀着火车司机余向阳25年的春运记忆。02-05
旅游为便利旅客出行，共享欢乐假期，香港快运航空目前特别推出众多优惠活动和增值服务，让旅客节日出行更轻松。02-05
旅游2月4日，中国首部北极纪录电影《光语者》正正式开机，纪录片拍摄团队将深入位于北极腹地的斯匹次卑尔根群岛，探寻那里的中国元素。02-05
旅游1月下旬，山西运城市盐湖的一群火烈鸟，成了当地的明星。虽然数量不多，只有8只，但个个是“角”，引起人们争相围观。02-05
旅游根据旅行社方面发布的春节旅游数据显示，受到人民币升值的影响，美国、俄罗斯、日本等地成为今年春节旅行热门地。02-05
旅游中国已启动全球最大规模年度迁徙活动春运热潮。在此期间，数亿中国人纷纷挤进火车、客车、飞机和船只返乡过年。02-05
旅游2月3日，“陕西首届温泉旅游季”在临潼华清宫启幕，全省20家品牌温泉企业联动推出“陕西温泉一卡通”惠民活动……02-03
美食芝麻是一种既怕冷又怕涝的作物，喜欢地势高、排水方便、透水性良好的沙性土壤。02-06
美食去饭店吃饭，吃不了的饭菜舍不得浪费，打包回家是常有的事。但是，你是否知道，哪些食物适合打包？02-06
美食女人天生就是个矛盾体，想保持好身材又抵挡不住美食的诱惑。其实只要你将饮食习惯进行改变，不用节食也可以拥有好身材。02-06
美食一直以为油条这种“国粹”只在中国混得过去，天南地北配白粥大蒜什么的都可以，可是可以醮巧克力的你见过了没？02-06
美食腌制肉片时，最后加入香油封油，能更好地锁住上浆后肉片的水分，使肉片充满弹性，更嫩滑多汁。02-06
美食吃饭要有规律，俗话说早饭要吃好，午饭要吃饱，晚饭要吃少，三餐中最重要的就是早餐。02-06
美食材料：400g板栗、500g带皮五花肉、适量冰糖、适量葱姜蒜、适量盐、1片桂皮、1个八角。02-05
美食西芹是瘦脸的冠军食品，它含有大量的纤维素，更加需要你运动脸部的肌肉来用力咀嚼。02-05
美食要做到吃得健康，食物搭配是特别重要的一环。历代养生学家都提倡“五谷为充”的健康饮食理念，也就是说人体每天必须摄入一定量的主食。02-05
美食很多人都习惯到餐馆里解决口腹之欲。不过，餐厅里看似营养美味的菜式，或许隐藏着你不知道的各种秘密。上馆子，有哪些你需要知道的雷区和真相呢?一起来看看。02-05
美食这些外国人发明的厨房神器真的太让人惊讶了，个个体现着人类的智慧！有了这些之后，厨房简直就是武器库！02-05
美食甘蔗含有许多人体所需的营养物质，特别是其铁含量高达1.3毫克/100克，在各种水果中雄踞冠军，具有“补血果”的美称。02-05
健康西安市中心医院营养科专家提示：爱吃是好事，会吃更重要。春节期间既要吃得开心又吃得健康哦。02-06
健康隐形眼镜配戴10年，角膜会被磨损得厉害，老得好像60岁。这个消息，最近在朋友圈里传得蛮厉害的。02-06
健康如何过一个快乐又健康的春节？在回家旅途和饮食上又要注意哪些问题？02-06
健康相面，人们会去找算命先生;可你知道吗？医生也会“相面”!02-06
健康专家表示，天气一冷，急诊科就爆棚，尤其是年纪大或者心脑血管有问题者，分分钟突发意外要抢救。02-06
健康泡茶、榨果汁、炖肉……在很多美食中，我们都能看到一层泡沫。02-05
健康我们的皮肤表面有一层皮脂膜，是一种主要由汗液和皮脂混合形成的一种保护膜。02-05
健康妈妈如果出现产后抑郁症状，宝宝容易感到压力，进而出现细胞层面的变化。02-05
健康婴幼儿的消化吸收能力不如成年人，动物性食物中的营养物质较为丰富，容易被儿童利用。02-05
健康喝酒一定要适量，勿碍于面子暴饮暴食，以免造成酒精肝或脂肪肝，更加要避免酒驾！02-04
健康我们的身体每天都会产生一定的毒素，这些毒素如果没被排出就会对我们体内造成一定的威胁。所以，我们要学会利用一些方法排毒。02-04
健康孩子出生以后想要长得好，脾胃的健康情况起到至关重要的作用。因为孩子成长所需要的能量，大部分都来自于脾胃吸收的食物的精微物质。02-03
教育江华所有完全以上中小学根据学生的心理特点，开展了丰富多彩的心理健康教育活动，引导学生放松心灵，实现教育帮扶从“心”开始。02-06
教育双方将全面开展“人工智能+教育”合作，共同设立浙江省基础教育精准教学研究院，将大数据精准教学“浙江模式”落地。02-06
教育记者调查发现，准考生已经铆足了劲儿在假期冲刺，生物和化学科目的补习班人气儿最足，政治班响应者寥寥。02-06
教育2012年正式批准的有30所，2013年共有51所，2014年共有36所，2015年共有72所，2017年列入专家考察的高校共有46所。02-06
教育这个学生平时话不算多，坐在学校办公室里面对面聊，他可能放不开，所以在学生请假的那一瞬间，他提出要陪他去爬山。02-06
教育鲜为人知的职业，不可或缺的存在。每天从石羊客运站出发的100多辆客车，都要经过27项检测，方能上路。02-06
教育2月5日上午，西安市碑林区区长卢光文走访陕西新动向传媒股份有限公司，开展"上市挂牌企业登门行"活动，并与董事长江兴超进行了座谈交流。02-05
教育条例》专门设立“家庭保护”一章，要求父母或其他监护人学习科学的教育监护方法，为未成年人提供人身安全的保护。02-05
教育让人感叹的是，小兵历经周折，最终在南部老家邻村被抚养，养父母与亲生父母老家所在地仅相隔10余公里。02-05
教育从家庭背景与校外教育选择的关系来看，随着家庭消费水平的提高，学科补习和兴趣班的参与率和花费都呈上升趋势。02-05
教育真实地去生活，不要屈服于同龄人的压力，时间有限，不要囿于成见，不要让别人的观点淹没自己的初衷。02-05
教育1月20日，教育部官方网站上发布了发展规划司《关于2017年度申报设置列入专家考察高等学校的公示》，46所高校入选该份名单。02-05
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-22
汽车近日上市的北京(BJ)40系列柴油版分两款车型，分别为北京(BJ)40 2.0TDi手动四驱尊贵版和北京(BJ)40L 2.0TDi手动四驱尊贵版，售价同为15.99万元。02-06
汽车根据联盟首席执行官卡洛斯戈恩去年9月宣布的一项多年商业计划，这6款电动汽车是雷诺-日产-三菱联盟计划于2022年前12款电动车计划的一部分。02-06
汽车MPV产销同比分别下降17.6%和17.1%，交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和20%，SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%。02-05
汽车业内专家认为，我国在智能汽车的基础技术领域自主程度很高。但是只有整体的突破才能对汽车的发展起到支撑。02-02
汽车目前国产车始终处于降价的过程中，未来的关税降低只要不是一次到位，渐进性的调整对国内车市短期冲击就不会太大。02-02
汽车尽管未明确中国市场新车数量，但可以肯定的是，凭借奔驰全球最大单一市场的地位，中国势必将成为其新车规划的重点市场。02-02
汽车根据奇瑞的美籍韩裔工业设计中心造型执行总监Steve Eum介绍，奇瑞的全新设计语言为“生 动”，具体设计语言概括为：“静若虎踞 动若急湍”。02-02
汽车价位较低的一款将以路特斯全新铝制底盘打造而来，而另一款将配备新的碳纤维底盘，成为品牌新的旗舰标杆。02-01
汽车1-12月累计销量48408台，同比增长16.4%；国产车型Q50L和QX50全年累计销量29134台，同比增长9%，销量占比超六成。01-31
汽车根据一些机构的统计显示，过去一年，国内12家主流豪华品牌在中国汽车市场累计销量超过了257.47万辆，增幅达到18.4%。01-31
汽车此次融资完成后，小鹏汽车将推动G3 车型今年的上市和交付的速度，同时还将帮助其实现后续市场和服务的构建等。01-30
汽车动力方面，新车搭载1.5T涡轮增压发动机，最大功率125千瓦，峰值扭矩285牛米，与之匹配的是7速湿式双离合变速箱。01-30