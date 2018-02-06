陕西近期天气有利春运出行 陕南最高温突破10℃

近期陕西天气持续晴好，陕南部分地方最高温已经突破10℃。

西部网讯（记者 秦振）最近一段时间，陕西大部分地区的天气都以“晴冷”为主，虽然早晚气温仍然偏低，但在午后阳光的助推下，气温回升明显，多地气温都突破0℃。记者今天（2月6日）从陕西省气象台了解到，全省本周大部分地区维持早晚气温低，中午回升的节奏，没有明显降水过程，有利于春运出行。

陕西近两日大部分地区以晴间多云为主，早晨各地的最低气温都在0℃以下，气温分布中，陕北大部-21～-14℃，关中大部、商洛-13～-6℃，西安-6.1℃左右；汉中、安康-10～-4℃。

数据显示，昨天全省大部分地方的最高气温都回升到了0℃以上，其中陕北大部0～4℃；关中大部3～7℃，西安6.6℃；陕南大部7～12℃。

在安康、汉中有9市县达到了10℃及以上气温，最高白河11.9℃，很多地方午后的天气已经有了一丝暖意。

据最新预报显示，今明两天全省继续以晴间多云天气为主，8日受西风槽东移影响，关中陕南多地云量增多。

陕西省气象台首席预报员侯建忠表示，晴好的天气，充足的阳光较有利于春运及出行，但天气仍然比较冷，公众要注意防寒保暖。

“近期陕西大部分地区天气干燥，森林火险等级高，交易大家要多喝水，同时注意用火安全。”侯建忠说到。

编辑： 彭芬