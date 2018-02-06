陕西近期天气有利春运出行 陕南最高温突破10℃

近期陕西天气持续晴好，陕南部分地方最高温已经突破10℃。
西部网讯（记者 秦振）最近一段时间，陕西大部分地区的天气都以“晴冷”为主，虽然早晚气温仍然偏低，但在午后阳光的助推下，气温回升明显，多地气温都突破0℃。记者今天（2月6日）从陕西省气象台了解到，全省本周大部分地区维持早晚气温低，中午回升的节奏，没有明显降水过程，有利于春运出行。
陕西近两日大部分地区以晴间多云为主，早晨各地的最低气温都在0℃以下，气温分布中，陕北大部-21～-14℃，关中大部、商洛-13～-6℃，西安-6.1℃左右；汉中、安康-10～-4℃。
数据显示，昨天全省大部分地方的最高气温都回升到了0℃以上，其中陕北大部0～4℃；关中大部3～7℃，西安6.6℃；陕南大部7～12℃。
在安康、汉中有9市县达到了10℃及以上气温，最高白河11.9℃，很多地方午后的天气已经有了一丝暖意。
据最新预报显示，今明两天全省继续以晴间多云天气为主，8日受西风槽东移影响，关中陕南多地云量增多。
陕西省气象台首席预报员侯建忠表示，晴好的天气，充足的阳光较有利于春运及出行，但天气仍然比较冷，公众要注意防寒保暖。
“近期陕西大部分地区天气干燥，森林火险等级高，交易大家要多喝水，同时注意用火安全。”侯建忠说到。
编辑： 彭芬
娱乐一脸酷帅的表情，菱角分明，瘦成了尖下巴，而助理却笑得花枝烂颤，将头歪过去靠在周杰伦身上，和周董耍酷的画面格格不入。02-06
娱乐感动不一定流泪，感情还一样率真。我的岁月，如影随心……”照片中，六人亲密搂肩露出灿笑，满满的少女感。02-06
娱乐付辛博写到：“从今以后，你们就是我的世界，母女平安”。一家三口恩爱幸福，令人羡慕。2017年8月24日，付辛博与颖儿公开恋情，12月12日公布怀孕。02-06
娱乐鹿晗突然转发一条电竞俱乐部的微博称：“以后就是战友了，加油加油”，引起了网友的关注。”但是从一个业余玩家到组建电竞俱乐部，鹿晗这次跨界的步子迈得有点大。02-06
娱乐适当的修身剪裁彰显少年独有的英气风范，软萌系小狗外套更是乖巧十分，精致而分明的五官在夜晚的衬托下愈发撩人，魅力难挡。02-06
娱乐黄渤的蜡像自2月5日开始就会在北京杜莎夫人蜡像馆展出，前来游览的朋友们说不定还能偶遇黄渤老师在与自己的蜡像自拍。02-05
娱乐2018年2月3日，北京，李沁现身机场。02-05
娱乐据悉，电影《红海行动》已定档2018大年初一，这部由海清搭档张译、黄景瑜、杜江等实力派联袂主演的现代化海军题材影片。02-05
娱乐谢娜转发了这条微博，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照。”恩爱满满，令人羡慕。02-02
娱乐2月1日凌晨，冯小刚分享了自己画的一件橘色羽绒服，并幽默配文：“年根儿了，降温，天儿冷，画件羽绒服取暖。”02-02
娱乐青年演员Angelababy（杨颖）被授予VisitBritain英国旅游局友好大使、英国大使馆文化教育#EnglishisGREAT#推广大使称号。02-02
娱乐此次苗苗搭档于朦胧主演的《青春抛物线》也以排球竞技为主题，苗苗“接力”小鹿纯子，饰演乐观的排球少女易安乐。02-02