陕西查处保健品欺诈案百余件 严打假专家"义诊"

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（2月6日）从陕西省食安办召开的全省食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治现场推进会上了解到，专项整治以来，陕西省共查处制售假冒或有毒有害食品、保健食品及虚假宣传案件125件，取缔非法会议营销43个、无照经营户117户，查扣违法产品219件，处理违规广告174条，有力打击了违法经营、稳定的市场秩序。

11个部门联手专项整治保健品领域非法行为

去年8月，省食安办、省食品药品监管局等11个部门，在全省开展食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治，重点整治未经许可生产食品和保健食品、经营食品和保健食品、进口食品和保健食品行为；食品和保健食品标签虚假标识声称，宣传食品具有保健功能、保健食品具有治疗疾病作用的行为；利用网络、会议营销、电视购物、直销、电话营销等方式违法宣传、欺诈销售食品、保健食品行为；未经审查发布保健食品广告以及发布虚假违法保健食品广告行为等。经过半年的努力，整治取得明显成效。

省食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治领导小组组长，省食品安全办主任、食品药品监督管理局局长张小宁表示，要紧扣整治工作的重点问题、重点对象，聚焦当地难点问题，通过认真开展摸底排查、有针对性地开展统一行动、加大广告违法和虚假宣传的监管力度；要通过宣传，对违法违规生产经营食品、保健食品欺诈和虚假宣传行为形成高压态势，集中查处一批案件，曝光一批案件，震慑犯罪分子，提升群众的安全感和幸福感。要坚持打建结合，在开展专项整治同时，日常监管同跟进，制度规范同建立，进一步加强长效机制建设。

保健品虚假宣传陷阱多 老年人难辨真假

“一些不法商家雇佣所谓的专家、教授为老年人开展免费专家体检或义诊，不少老年人受免费吸引从而进行体检或咨询。”现场宣讲的工作人员介绍说，体检后，“专家”、“教授”往往会告知老年人身体存在多种问题，需要及时购买产品治疗，不少老年人因此被诱骗购买了一堆无用处且不知真假的保健品，而这种骗局老年人往往都难以识破。

“需要注意的是，保健品不是药品，不能声称治疗功效。”工作人员说，一些非法保健品广告往往夸大产品功效，含有绝对化用语和不实承诺，声称可以治疗某种疾病，如“根治”、“药到病除”等用语，或者以“无效退款”、“无毒副作用”等承诺，这些都是属于严重欺骗和诱导消费者的行为。还有一些广告含有无法证实的所谓“科学或研究发现”、“实验或数据证明”等方面内容。一经发现，可以及时向当地食品药品监督管理部门举报。

编辑： 熊惠玲