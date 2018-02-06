春节临近 西安的大街小巷大红灯笼高高挂起

春节临近，灯笼鲜花装点城市营造气氛。

春节临近，灯笼鲜花装点城市营造气氛。

春节临近，灯笼鲜花装点城市营造气氛。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 马励）春节临近，西安的大街小巷红红的灯笼，五彩的鲜花，郁郁葱葱的绿植装扮，增添不少节日气息，让西安城充满生机。

在西安的钟楼盘道，一簇簇黄色、红色的花朵，给古城增添了不少艳丽的色彩，在钟楼邮局门前还矗立着一个直径达10米的巨大花钟，来往的行人都被这个造型别致的花钟吸引，不时驻足观赏、拍照。

西安市民：“很好呀，这有年的气息。”

西安市民：“这样好嘛，有改变不同是好的嘛，就是好看也很整洁。”

西安市民：“每年到了春节，道路上摆放的花，给人一种感觉好像春天到了，也增加了喜庆气氛，有时走在路边也照照相。”

在新城广场、龙首村十字、小寨十字等繁华路段，摆放着黄色、红色、紫色、粉色的花篮，别致的狗年造型和“2018新春快乐”字型的花架，很吸引行人眼球。

同时，在城市夜晚点亮方面，今年西安城市主干道，灯杆也都装饰一新。其中，仅西安高新区的唐延路、沣惠南路、丈八东路等九条主要道路，就悬挂灯杆装饰1100多套，行道树串灯装饰2000多株。重点节点和公园广场共设置亮化小品8处，还对楼宇媒体立面的内容进行了更新，突出了年俗、年味、营造欢乐祥和的节日气氛。

西安市高新区城市管理局业务主管乔勇：'节日的装饰亮化已经完工，效果已经点亮，从现在开始每天晚上大概在6点钟左右开启，关闭的时间在11点半，将会持续到正月十五之后，今年我们除了对节日气氛的装饰和装点之外，灯具小品还要考虑智能化和互动性，比如唐城墙遗址公园的北广场，有一些树木上的灯光装饰，能够根据声音有互动的效果，丈八东路、丈八北路灯杆装饰上，通过“狗”字的艺术化变形，形成了一个比较好的效果装饰。

伴随着新春的脚步临近，目前西安市有40多条亮化示范街，点亮楼宇1369栋，并对西安整体沿街景观灯、行道树、绿化带等进行点亮提升。彰显西安夜晚“古韵流光、时代异彩”，全面打造具有浓郁地域文化特色的大西安城市夜景亮化新形象。

编辑： 王凯康