汉中洋县贫困村一万公斤手工红薯粉条等待客商。
汉中洋县贫困村一万公斤手工红薯粉条等待客商。
汉中洋县贫困村一万公斤手工红薯粉条等待客商。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 史凯强）进入农历腊月后，在汉中洋县龙亭镇、槐树关镇一带有做红薯粉条的风俗。今年冬天遇到了多年来少有的低温天气，非常适合制作粉条，快过年了，洋县龙亭镇万村村的村民们集中赶制了一批手工粉条，希望能卖个好价钱。
洋县龙亭镇万村村位于汉江北岸，说起红薯粉条，就不能不说洋县红薯，洋县有汉中最大的优质红薯种植基地，可以生产品质最好的红薯淀粉，制作红薯粉条就有先天的优势。
为了做好这些红薯粉条，村民们从洋县槐树关镇请来有名的匠人何大庆，老何说，红薯是地道的绿色无公害农产品，洋县槐树关的红薯在全国都很有名气，红薯粉条没有任何添加剂，这是他们最大的亮点。
制作手工红薯粉条全靠个人经验拿捏，要控制红薯淀粉和水的比例，粉浆太稠，粉条会粗细不一；粉浆太稀，粉条容易断节儿。煮的时间也要控制，时间短了淀粉浆没有充分凝结，粉条很容易断；时间长了粉条外表会发黏，相互粘在一起。煮好的粉条挑出放到井水里冲洗，必须在零下四度到六度的环境中冷冻，否则就会变成粉团。这是制作红薯粉条中最神奇的环节，老何告诉记者，这是因为红薯粉条煮好后，会不断渗出水分，在冷冻环境中不断结成冰花，随风吹落，这样粉条才能一根根地不会相互粘连。
村民们说，过去遇到暖冬，天气不够冷，他们们要把煮好、清洗干净的粉条背到秦岭山梁上的风口冷冻，现在村里建起了冷库，制作粉条不再需要那么辛苦。粉条冷冻后还需要晾晒半个月以上，再经过手工揉捏才是成品。
万村村是洋县的贫困村，在当地的努力下，村民已经搬进移民安置房。春节前，大伙生产了10000来公斤红薯粉条，想卖出去后过个好年，售价每公斤20块钱，如果您有兴趣，可以和他们联系。
洋县红薯粉条热线：183-9161-4730
编辑： 王凯康
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