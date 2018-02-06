商户门牌上留电话遭城管"呼死你" 手机一天响不停

门牌上设电话被城管纳入“呼死你”系统，一天到晚电话接不停。

西部网讯（记者 陈嘉伟）“我把电话写在自己店面的门头牌匾上，也不是乱写乱画，为什么电话就被城管‘呼死’了。”近日，在西安纬二十六街做驾校生意的郑先生向西部网“民生热线”投诉，质疑城管部门违规执法。

民生热线：办驾校正常做门头 手机号为何被执法部门呼死？

郑先生告诉记者，由于做生意需要，1月23日，他在西安市莲湖区行政审批服务局提交了设置门头牌匾的申请，并顺利获批。

1月24日，郑先生的“宏安驾校”门头牌匾安装完毕，店铺也开始正常营业。然而，1月27日，郑先生就接到了莲湖区城管局的电话，对方称他店面的牌匾不符合规定，“说我上面不应该有电话，也不能有驾校标志，让我拆除。”

“大概是2月1日，我的电话就被城管部门‘呼死了’，一天光接电话了，严重影响了我做生意。”郑先生认为，自己为了做生意方便，在门头牌匾上写上电话，并不属于乱涂乱画，“这怎么就违反了相关规定呢？”

带着郑先生的疑问，今天（2月6日）上午，记者找到了莲湖区城管局。

莲湖区城管局执法大队工作人员吴鹏表示，郑先生的电话确实是被城管部门设置了追呼，提出追呼要求的是红庙坡中队，理由是门头牌匾不符合标准。

吴鹏说，郑先生的问题有两个。“一是他在审请时，文字内容只有宏安驾校四个字，没有其他内容，但是他自己又加上了电话和标志；二是确实也有相关的规定，不让在门头牌匾上设置涉嫌商业广告的内容，不让设置电话号码。”

记者了解到，根据《西安市门头牌匾管理暂行办法》第七条规定：门头牌匾的设置单位（门店）应按批准的时间、位置、朝向、形式、规格、内容进行设置，不得擅自变更。确须变更的，应按原申请审批程序办理变更手续。

吴鹏说，郑先生私自更改了内容牌匾确实违反了相关规定，此外，涉嫌商业广告的内容就需要按照《西安市户外广告设置管理条例》来进行管理，希望他尽快整改到位。

编辑： 陈嘉伟