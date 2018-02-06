天雷二号空地导弹搭载翼龙2无人机近日试验成功

西部网讯（记者 刘望 通讯员 胡玲玲 陈旭）记者从航天科技四院了解到，近日在西北某机场，我国大型察打一体无人机翼龙2搭载着天雷二号导弹命中靶心，试验取得成功。至此，2018年以来，天雷二号空地导弹一个月内连续三轮试验10发导弹全部命中目标，圆满完成本阶段科研飞行试验，标志着身处西安的航天科技四院在由研制固体火箭发动机为主向研制精确制导武器系统领域拓展方面取得重大突破。

近年来，航天科技四院紧紧抓住无人机市场机遇，充分利用固体火箭发动机成熟的关键技术，依托中天火箭公司，从2012年开始自主研制适合察打一体的新型机载导弹-天雷二号导弹，并成为拓展固体动力技术应用领域、发展小型导弹武器系统的重要方向之一。

该导弹可以利用直升机和无人机多平台发射，具有质量轻、尺寸小、精度高、射程远、成本可控、可移植性强等特点。天雷二号导弹采用高精度的激光制导，能实现对目标定点清除式的精准打击，由于精度高，在执行反恐作战等特殊任务时可将打击控制在有效范围内，达到低附带损伤的效果。

翼龙2无人机是我国自主研制的侦察打击一体型多用途无人机系统产品，仅用半年时间就完成了全空域高海拔系统设计仿真及内场综合试验，满足翼龙2无人机高空高速发射及复杂电磁环境要求。

此后，天雷二号开展了一系列高强度密集科研靶试飞行试验，各项性能指标逐步得到验证，技术状态基本固化，直到本次翼龙2机载闭环飞行试验，使得天雷二号导弹成为翼龙2无人机的标准配置武器。

近年来，航天科技四院在完成国家型号装备研制任务的同时，大力发展天雷系列导弹武器系统及天鹰系列探空火箭产品，建立了弹总体研发体系，培养锻炼了一支总体设计与管理队伍，成立了专门的公司化运作平台。研制团队相继攻克了总体设计、制导控制等关键技术，完成了多批次验证试验。

目前，航天科技四院承担小型导弹武器系统和探空火箭研制任务的天鹰系列火箭团队、天鹰小型导弹团队、天雷2号团队均取得重大进展，实现了四院军品研制由部组件配套到系统集成的转型升级和规模化、产业化发展的初步目标。

天雷系列精确制导武器已经形成了射程从2公里到30公里，弹重16.5千克到85千克，多系列、型谱化发展格局，适用范围涵盖从有人到无人、从固定到旋翼等多种不同载机平台。

天鹰系列探空火箭成功研制开发了7个系列20余个型号，形成覆盖有效载荷0.5千克～260千克，探测高度1公里～500公里，十余种产品的系列化型谱，用于气象探测、空间科学探测、空间微重力和空间物理实验及有效载荷搭载试验等诸多领域，成功参与了我国“子午工程”以及完成了众多大型任务的保障。

编辑： 刘望