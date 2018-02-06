绥德：村里来了扶贫工作队 真心为民解难题

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 崔晓羽 董超）前不久，绥德县的一个小山村给榆林市文广局五位工作人员授予了荣誉村民称号。说起荣誉市民、荣誉教授大家都不陌生，但说起荣誉村民还不多见。那么，这个荣誉村民是怎么一回事？这中间发生了什么事？

2018年年初，记者来到位于绥德县东南40公里处的崔家湾镇寨则山村。一进村口，就看到路旁砌得整齐的矮墙，干净的村容村貌也令人眼前一亮。

绥德县崔家湾镇寨则山村村民刘思生：“行走的人，骑摩托三轮，都有安全保障，感谢人家工作队。”

村民刘思生说，矮墙建起来已经有四个月了，别看这么简单的一道墙，却让寨则山的村容村貌一下有了明显提升。位于大路边的文化活动中心是村里比较热闹的地方，很多村民聚集在这里下棋、看报、上网，说起驻村工作队的事儿村民们赞不绝口。

绥德县崔家湾镇寨则山村村民刘小东：“在我们村，沿路边全部都是免费上网，工作队来了以后给我们村修下的。”

绥德县崔家湾镇寨则山村村民高建国：“这活动中心都是驻村工作队给盖的，在这盖的时间，我还做了两个月工，挣了七千多块钱。”

村民们告诉记者，驻村工作队来了短短九个月的时间，他们的村子焕然一新，广场硬化已竣工，光伏发电项目已并网发电，村卫生室、广电宽带、地方节目无线数字覆盖、应急广播等项目建成使用，环山道路硬化、舍饲养殖场等项目正在积极筹建……71岁的刘思生说他做梦都不敢想，他们偏远的寨则山村还能有现在这样的变化。

绥德县崔家湾镇寨则山村村民刘思生：“如果说明年的话，人家美丽乡村再一建设，就更好了。”

寨则山村位于绥德县东南40公里处，山大沟深，自然条件差，可耕地面积少，全村共有241户833人，其中贫困户27户39人。别看村民们现在对工作队赞不绝口，去年五月份工作队刚进村时，大家的态度可不是这样。

绥德县崔家湾镇寨则山村党支部书记李万林：“当时我心里就想是不是我们村的工作搞的不好，是监督我们支部工作来了，还是什么意思。”

绥德县崔家湾镇寨则山村村民刘思义：“来就来了，我们也不抱太大的希望。”

村干部和群众的不欢迎，让工作队心里很不是滋味儿。

绥德县崔家湾镇寨则山村驻村工作队队员慕焕文：“来了以后，群众的态度确实不如人意，村民和村干部对我们抱着怀疑和观望的态度。”

绥德县崔家湾镇寨则山村驻村工作队队员侯玉林：“他们这种怀疑的态度，更加激励我们干好工作的决心和信心。”

驻村工作队进村正是农忙时候，也是贫困户精准识别工作最艰巨的时候，考虑到村民白天要下地干活，队员们就统计数据，填表，等到傍晚乡亲们劳动回来再入户走访，那段时间，几乎每天都忙到凌晨以后。队员们任劳任怨，认真负责的工作态度，乡亲们看在眼里，也记在了心里。

绥德县崔家湾镇寨则山村村委会主任刘波：“在精准识别的时候，驻村工作队一般都到了晚上十一二点才可以回到他们的住处，我们一看，这个工作队确实还是能吃苦。”

绥德县崔家湾镇寨则山村村民刘思富：“天热了，给在家的每户2斤白糖。八月十五，六十岁以上的给月饼。”

绥德县崔家湾镇寨则山村村民白爱花：“常来看我呢，人家可对我好呢，人家工作队来了，不怕你们笑话，我常说，儿女都没这么亲。”

驻村时间越久，和村民们的接触越来越多，大家发现这个工作队真的不一样，他们真的把村民当成了自家人。同时，林茂绿他们也发现寨则山村是真的穷，村集体经济几乎是零。因此，村里没有一分钱可以拿出来解决村民急需解决的困难，也没有一分钱可以用于公共建设。面对一穷二白的经济窘境，工作队就想给村里争取市上的光伏发电项目。

绥德县崔家湾镇寨则山村驻村工作队队长林茂绿：“我们跑了这山上的前山后山，跑了好多地方都找不到合适的土地。”

工作队兵分两队，一队负责项目申请，一队负责考察用地。一个多月时间，他们把寨则山村的沟沟峁峁全部跑遍，项目是争取到了，用地却成了问题。

绥德县崔家湾镇寨则山村驻村工作队队长林茂绿：“最后好不容易挑下了一块合适的地方，但它又不是集体土地，是个人在那儿经营的。”

他们选中的是村民刘尚忠家的地，日照好，坡度缓，但是这块地上还有一百多棵枣树。

绥德县崔家湾镇寨则山村村民刘尚忠：“我心里不畅快，我有那么多枣树，打了枣喂羊都可以。”

绥德县崔家湾镇寨则山村驻村工作队队员慕焕文：“刚开始我们到了他的家里，一听到是光伏的事情，院子都不让我们进。”

最后，通过工作队和村干部多次做工作，刘尚忠终于把这块六亩多的山坡地让给了村集体，村上也答应给他调整一块地作为补偿。光伏发电项目的建成，是工作队来村里打赢的第一仗，也给寨则山村带来了一定的经济效益。

绥德县崔家湾镇寨则山村党支部书记李万林：“我们的光伏发电在2017年11月份已经正式入网发电了，我们一年能收入二十多万，我们和林书记准备商量，是不是再能扩大一下，到2018年还想发展扩大一下，更加增加村集体的收入。”

驻村工作队并不满足于寨则山村已经发生的变化，他们有更多的打算。

绥德县崔家湾镇寨则山村驻村工作队队长林茂绿：“南洼道路硬化如果解决的话，实际上这座山可有文章做，山上果树多，梨树、杏树，再搞一些药材的种植，这些东西，马上收益就都来了，不然的话，一山的宝都荒废着呢。”

2017年12月31日，绥德县崔家湾镇寨则山村经过全体村民共同研究决定，向驻村工作队5名队员授予“终身荣誉村民”称号，并颁发荣誉证书和纪念杯。

绥德县崔家湾镇党委书记孙虎生：“这可以说明驻村工作队和群众的关系，这种群众思想觉悟的提高，将是在这两年和两年以后，我想是要永远留下的宝贵财富。农民的素质提高了，农民的思想解放了，农村的发展就大有希望了。”

从不受待见到成为荣誉村民，工作队用他们的实际行动赢得了村民的尊敬。他们的事例也是千千万万扶贫干部的缩影。正是这样一支扶贫队伍的真情付出，真抓实干，才有效助力我省的脱贫攻坚工作不断向前推进。

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编辑： 辛超