汉中30名大学生志愿者加入春运队伍 助旅客顺畅乘车

汉中30名大学生志愿者加入春运队伍助旅客顺畅乘车。

汉中30名大学生志愿者加入春运队伍助旅客顺畅乘车。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 殷旭）春运路上，总有人默默付出不求回报。在汉中火车站，30名大学生志愿者放弃休假放弃回家，自愿当上了志愿者，帮助旅客顺畅回家。

今年21岁的张林旭是一名大三学生，正值寒假，他和他的同学们共30个人自愿加入到了志愿者的行列，春运期间，在汉中火车站帮助旅客。

大学生志愿者张林旭：“最多就是在旅客回家的路上，提供给他们一些微不足道的帮助吧，然后让他们在回家的途中更加的顺畅，更加的开心吧。”

帮助旅客取票购票，维持进出站口秩序，回答旅客们的疑问，小事不小。从春运开始至今，汉中火车站每天发送旅客超过一万两千人次，售票大厅总是排着长队，志愿者们用一件又一件的小事，让旅客们的回家路更加通畅。这些志愿者家大多在外地，放弃回家，放弃休息，没有报酬，他们用自己的行动温暖着春运路上的返乡人。

大学生志愿者王谦：“我的父母知道我这次来车站为大家服务，就很高兴，虽然我不能提前回家和父母团聚，但是和众多的志愿者在一起工作，觉得内心非常踏实，非常有意义。”

编辑： 高政超