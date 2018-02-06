汉中30名大学生志愿者加入春运队伍 助旅客顺畅乘车

汉中30名大学生志愿者加入春运队伍助旅客顺畅乘车。
汉中30名大学生志愿者加入春运队伍助旅客顺畅乘车。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 殷旭）春运路上，总有人默默付出不求回报。在汉中火车站，30名大学生志愿者放弃休假放弃回家，自愿当上了志愿者，帮助旅客顺畅回家。
今年21岁的张林旭是一名大三学生，正值寒假，他和他的同学们共30个人自愿加入到了志愿者的行列，春运期间，在汉中火车站帮助旅客。
大学生志愿者张林旭：“最多就是在旅客回家的路上，提供给他们一些微不足道的帮助吧，然后让他们在回家的途中更加的顺畅，更加的开心吧。”
帮助旅客取票购票，维持进出站口秩序，回答旅客们的疑问，小事不小。从春运开始至今，汉中火车站每天发送旅客超过一万两千人次，售票大厅总是排着长队，志愿者们用一件又一件的小事，让旅客们的回家路更加通畅。这些志愿者家大多在外地，放弃回家，放弃休息，没有报酬，他们用自己的行动温暖着春运路上的返乡人。
大学生志愿者王谦：“我的父母知道我这次来车站为大家服务，就很高兴，虽然我不能提前回家和父母团聚，但是和众多的志愿者在一起工作，觉得内心非常踏实，非常有意义。”
编辑： 高政超
娱乐一脸酷帅的表情，菱角分明，瘦成了尖下巴，而助理却笑得花枝烂颤，将头歪过去靠在周杰伦身上，和周董耍酷的画面格格不入。02-06
娱乐感动不一定流泪，感情还一样率真。我的岁月，如影随心……”照片中，六人亲密搂肩露出灿笑，满满的少女感。02-06
娱乐付辛博写到：“从今以后，你们就是我的世界，母女平安”。一家三口恩爱幸福，令人羡慕。2017年8月24日，付辛博与颖儿公开恋情，12月12日公布怀孕。02-06
娱乐鹿晗突然转发一条电竞俱乐部的微博称：“以后就是战友了，加油加油”，引起了网友的关注。”但是从一个业余玩家到组建电竞俱乐部，鹿晗这次跨界的步子迈得有点大。02-06
娱乐适当的修身剪裁彰显少年独有的英气风范，软萌系小狗外套更是乖巧十分，精致而分明的五官在夜晚的衬托下愈发撩人，魅力难挡。02-06
娱乐黄渤的蜡像自2月5日开始就会在北京杜莎夫人蜡像馆展出，前来游览的朋友们说不定还能偶遇黄渤老师在与自己的蜡像自拍。02-05
娱乐2018年2月3日，北京，李沁现身机场。02-05
娱乐据悉，电影《红海行动》已定档2018大年初一，这部由海清搭档张译、黄景瑜、杜江等实力派联袂主演的现代化海军题材影片。02-05
娱乐谢娜转发了这条微博，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照。”恩爱满满，令人羡慕。02-02
娱乐2月1日凌晨，冯小刚分享了自己画的一件橘色羽绒服，并幽默配文：“年根儿了，降温，天儿冷，画件羽绒服取暖。”02-02
娱乐青年演员Angelababy（杨颖）被授予VisitBritain英国旅游局友好大使、英国大使馆文化教育#EnglishisGREAT#推广大使称号。02-02
娱乐此次苗苗搭档于朦胧主演的《青春抛物线》也以排球竞技为主题，苗苗“接力”小鹿纯子，饰演乐观的排球少女易安乐。02-02