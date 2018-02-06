新闻频道 > 本网原创

铜川一村干部借移民搬迁乱收费 责任人被党内警告

时间：2018-02-06 10:51:18  来源：西部网-陕西新闻  作者：

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

铜川一村干部借移民搬迁乱收费 责任人被党内警告

旬阳黑面包车扰乱客运市场、碑林景致雅居收租户高额物业费、莲湖星火路行人难过马路、耀州蔡河村干部借移民搬迁乱收费…… 2月5日，莲湖区人民政府办公室、碑林区人民政府办公室、西安市交警支队等14个党政相关单位回复了19条西部网网友留言。

2月5日，19条网友留言有回复。

西部网讯 旬阳黑面包车扰乱客运市场、碑林景致雅居收租户高额物业费、莲湖星火路行人难过马路、耀州蔡河村干部借移民搬迁乱收费…… 2月5日，莲湖区人民政府办公室、碑林区人民政府办公室、西安市交警支队等14个党政相关单位回复了19条西部网网友留言。

回复内容精选如下：

莲湖博大尚居小区两年办不了居住证

经公安协调现可正常办理

1月23日，网友“无名小卒”反映，莲湖区大庆西路931号博大尚居小区两年多一直办不了居住证，派出所说没备案，请问能帮助我吗？

莲湖区人民政府办公室回复：经查，博大尚居小区之前因为五证不齐全，未申请城市号，导致居住证地址无法备注。经公安莲湖分局积极联系协调，已经解决该问题，并恢复了居住证的正常办理。

枣园派出所已及时联系小区物业，要求加大宣传力度，告知广大业主尽快前往派出所办理居住证。

碑林景致雅居租户被收高额费物业费

已责令按正常标准收取

1月29日，网友“胡巴”反映，碑林区景致雅居小区物业以群租为由，让租户按1.35元一度的电费进行缴纳，并且提高物业费标准至2.4元一平米。我们租户认为很不合理，请政府部门处理。

碑林区人民政府办公室回复：经查，该公司收取正常居住业主物业服务收费标准1.1元每平米/月，水费3.8元/吨，电费0.63元/度。区物价局已责令西安市德森物业管理有限公司按照正常居住业主物业服务收费标准收取租户费用。

编辑： 沈晓芳

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

过年除尘 你必须学会这些技巧！

小区内陆续设置电动车集中停放点

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

今天起 西安将变成一座空城！

全景

专题