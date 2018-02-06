助力冬奥会 全省青少年冬季阳光体育大会太白县举行

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2月5日下午，2018年陕西省青少年“未来之星”冬季阳光体育大会在太白县鳌山滑雪场举行，来自全省各市（区）的12支队伍将展开多项冰雪竞技，推动陕西省青少年冰雪运动后备人才培养，全面普及高山滑雪运动知识，让青少年充分体验滑雪体育运动的乐趣与魅力。
陕西省青少年“未来之星”冬季阳光体育大会以“强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康，体魄强健”为主旨，通过丰富多彩的冰雪活动，传播普及冬季运动，激发广大青少年参与冰雪运动的积极性，助推我省冰雪运动发展，助力2022年冬季奥运会。
据了解，此次比赛期间将举行雪地拔河、雪地障碍、雪地穿越、双板滑雪等多个冰雪项目的竞技，展示陕西青少年冰雪体育运动风采。此外，本次大会还包含青少年体育竞赛、冬季奥林匹克文化交流、阳光体育活动展示、青少年体育锻炼科普及奥林匹克知识宣传、各地市参赛团队展示交流等板块，为我省广大青少年提供一个展示青春风采的舞台。
近年来，太白县依托区域优势，按照“体育+旅游+文化+养生”多元融合发展模式，紧抓全域旅游发展的有利契机，全力发展“体育+旅游”，养生慢城、运动之城的美誉度不断攀升。太白县县长张建科表示，凭借太白冰之灵、雪之韵的独特禀赋，在省市的大力支持下，太白的冰雪运动和冰雪旅游一定会成为助推宝鸡全域旅游发展的新亮点，成为激活全省冰雪运动和旅游产业发展的新引擎。
编辑： 高政超
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