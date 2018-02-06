西安市十六届人大三次会议闭幕 王永康：全力以赴建设高品质西安

2月5日下午，西安市第十六届人民代表大会第三次会议闭幕。

在完成各项议程后，省委常委、市委书记王永康讲话。



西部网讯（记者 赵昊 鄢山宇 李媛 ）2月5日下午，西安市第十六届人民代表大会第三次会议经过全体代表共同努力，圆满完成各项议程，在陕西大会堂胜利闭幕。

15时45分许，出席会议的代表提前来到陕西大会堂，会场气氛庄重热烈。

大会执行主席王永康、胡润泽、岳华峰、刘春雁 、韩宝生、秦鸿学、王凤萍、薛振虎、王德安在主席台前排就座。上官吉庆、史晓红、吴键、李婧、卢凯、高杲、李毅、聂仲秋、卢力群、胡泽等在主席台就座。市人大常委会主任胡润泽主持大会。

16时整，西安市十六届人大三次会议第三次全体会议开始，应到代表563名，实到代表505名，符合法定人数。

会议表决通过了市十六届人民代表大会第三次会议关于西安市人民政府工作报告的决议、西安市2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议、西安市2017年预算执行情况和2018年预算的决议、西安市人民代表大会常务委员会工作报告的决议、西安市中级人民法院工作报告的决议、西安市人民检察院工作报告的决议。

在完成各项议程后，省委常委、市委书记王永康作讲话。他指出，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。

一要坚持以新思想为引领，全力以赴加快追赶超越。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，与学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话精神结合起来，与加快追赶超越结合起来，牢固树立“四个意识”，始终做到对党的信仰绝对忠诚、对党的组织绝对忠诚、对党的事业绝对忠诚，坚决维护习近平总书记党中央核心、全党核心的地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二要坚持“三步走”战略，全力以赴加快大西安建设。坚持“北跨、南控、西进、东拓、中优”城市空间战略，构建“三轴三带三廊一通道多中心多组团”的城市发展格局，加快“三中心二高地一枢纽”和“五都一枢纽”建设，为加快推进大西安、国家中心城市和亚欧合作交流的国际化大都市建设打牢坚实基础。

三要坚持以高质量发展，统筹高端产业和高速增长。坚持“质量+效益+速度”相结合，落实新发展理念，深化供给侧结构性改革，专注高度、保持速度、依靠制度，加快建设现代化经济体系，实现追赶超越发展。

四要坚持以人民为中心，全力以赴建设高品质西安。以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为出发点和落脚点，主动破解民生“九难”，坚决打赢精准脱贫攻坚战，持续改善农村人居环境，将“两山”理念融入国际化大都市建设全过程，实现绿色永续发展。

五要坚持提升营商环境，全力以赴增强城市竞争力。抓好“追赶超越奋进年”“营商环境提升年”“招商项目落地年”三项活动，宣传弘扬“西迁精神”和“西商精神”，大力倡导五星级“店小二”服务，让每一位创业者、企业家都能在大西安找到出彩的舞台。

六要坚持强化担当抓落实，干出追赶超越新业绩。倡导“马上就办，办就办好”的精神、“干就干最好，要干就干第一”的标准和“人往基层走，事在一线办”的方法，做工作上的实干家、创新发展的改革派、心系发展的战斗员和狠抓落实的“施工队长”，做到有第一就要争、有红旗就要扛、有责任就勇于担当，奋力创造出无愧于历史、无愧于时代的新业绩。

王永康强调，全市各级人大及其常委会要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚定不移推进法治西安建设。人大代表要始终把人民放在心中最高位置，切实担负起宪法和法律赋予的神圣职责。全市各级党委要进一步加强和改进对人大工作的领导，支持和保障人大及其常委会依法履职。全市各级政府、监察委员会、法院、检察院要自觉接受人大及其常委会的监督，认真执行人大的决议决定，提高依法行政、执纪问责和公正司法水平。

胡润泽要求，全市各级人大要聚焦市委战略部署，撸起袖子加油干，紧盯目标加快干，解放思想拼命干，早日把宏伟蓝图变成西安人民群众摸得着、看得见、得实惠的现实，努力为西安实现追赶超越做出新贡献。要坚持依法履职，充分发挥 “两个机关”作用，广泛开展大调研活动，积极推进重点领域立法，听取审议专项工作报告，全面加强调研视察、执法检查，适时作出决定决议，充分发挥人大的职能作用，使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。希望各位代表回到工作岗位后，珍惜人民信任和重托，依法履职尽责，带头学习贯彻党的十九大精神，带头用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，带头围绕中心、服务大局，多干打基础、利长远关乎民生的大事实事，带头落实这次大会通过的各项决议。要深入实际，大兴调查研究之风，真实反映群众的愿望要求，更好发挥人大代表在察民情、顺民意、听民声、解民困、汇民智方面的独特优势，在履行代表职责的实践中，真正做到当好代言人、架起连心桥、传递正能量、践行价值观、争当排头兵。

会议号召，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，低调务实不张扬、埋头苦干抓落实、追赶超越加油干，奋力谱写新时代大西安追赶超越的新篇章。

在雄壮的国歌声中，西安市十六届人大三次会议胜利闭幕。