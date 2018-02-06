推搡民警抢夺警械还打伤4名警察 安康4男子被刑拘

西部网安康讯（记者 毛明博）2月5日，公安汉滨分局发布通报称，该局依法查处一起暴力妨碍害民警执法案件，刑拘4人。目前，警方正全力追捕另外1名涉案嫌疑人。
警方通报称：2月2日晚20时许，汉滨区建民办辖区锦旗KTV工作人员报警，称有人在该KTV内闹事。接警后，汉滨分局建民派出所民警立即出警进行处置。在案发现场处警民警发现当事人郭某、李某、马某前、魏某等人处于醉酒状态，正在毁坏KTV内的物品，民警当即制止郭某等人的违法行为，并要求其进一步接受调查。在离开KTV包房后，郭某等人开始对民警进行推搡，继而发展到对民警进行殴打并抢夺警械，造成处警的四名民警不同程度受伤，其中一名民警鼻梁骨折。
在增援民警赶到现场后，事态得以控制。案件发生以后，汉滨分局党委高度重视，迅速启动民警维权工作机制，组织治安、巡警、特警等部门精干警力开展调查取证工作，平息事态。目前，犯罪嫌疑人郭某、李某、马某前、魏某等四人因涉嫌妨害公务罪已被依法刑事拘留，另一涉案嫌疑人正在全力追捕当中，案件正在进一步办理之中。
编辑： 李媛
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