莫乾连与儿子相拥而泣。

西部网安康讯（记者 毛明博）凝聚力量让爱回家。2月5日对于宁陕县城关镇的居民颜昌友、莫乾连夫妇来说是个终生难忘的日子，1987年他们3岁的孩子颜从淼被人拐卖后杳无音讯，30年后在安康警方的帮助下走失多年的儿子终于与父母相认，全家得以团聚。

据安康警方介绍，1987年11月21日，宁陕县城关镇鱼洞河村颜某夫妇向宁陕警方报案称其3岁的小儿子颜从淼不见了，怀疑被人拐卖。宁陕县打拐办接警后，开展了大量调查和寻找工作。由于受当时破案手段和技术条件限制，颜从淼一直未能找到。

颜从淼的失踪给颜昌友一家带来了沉重的打击，30年来，受害人家属一直过着度日如年的艰难日子，精神到了崩溃的边缘。多年来，宁陕县公安局也从来未放弃对颜从淼的搜救和对案件的侦破工作。办案民警换了一茬又一茬，但该案件侦破始终未果。

2014年9月，宁陕县公安局刑侦大队采集了颜某夫妇二人DNA信息，希望通过全国公安机关的共同努力，以DNA信息比对查找颜从淼的下落，与此同时还借助“宝贝回家网”“三秦回家网”“安康回家网”等网络力量，在全国范围内加大对颜从淼的查找力度。

2017年12月15日，经全国公安机关被拐人员信息库和失踪人员信息库比对，宁陕县公安局确认报案人颜某DNA与河北省邢台市的秦某（颜从淼）DNA符合生理学遗传关系，从科学的角度证明了颜某与秦某（颜从淼）之间的亲子血缘关系。根据鉴定结论，宁陕警方立即启动积案攻坚工作。专案组通过研判分析，决定围绕颜从淼失踪前后整个过程，开展侦查工作。通过对获取的线索进行分析研判,掌握了犯罪嫌疑人的相关信息，立即赶赴河北、湖北、浙江等地开展工作，随后犯罪嫌疑人王某、张某在浙江宁波市和湖北随县被抓获归案。

链接：“安康回家网”助13个家庭团圆

据了解，今年1月23日是“安康回家网”成立一周年的日子，这一年，依托“安康回家网”，安康公安机关成功找回3岁时被抢被拐卖到河南31年的汉阴县男孩徐有名、被拐28年的石泉县女孩黄顺香和紫阳县男孩曾显菲、2岁时被人从母亲怀里被抢走19年的紫阳县男孩詹伟伟，以及被网友拐骗到安康市旬阳县的外地未成年少女倪某燕。通过网上串并、技术比对，成功找到了被拐至北京通州区35年的汉滨区苏柄德之子苏某、沈阳市和平区31年的宁陕县颜昌友之子颜某、河北定兴县28年的恒口示范区禹纪友之女禹某、天津市河西区28年的紫阳县曾啟华之子曾某、山西高平市21年的恒口示范区廖发根之女张某、山东禹城市20年的平利县李万统之子李某、广东广州市14年的平利县张胜祥之子张某和本市11年的石泉县廖水德之女廖某。