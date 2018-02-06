大西安发展新变化 西安两会首次邀请咸阳代表委员列席

代表郑刚：借“厕所革命”东风打造星级旅游服务。

西部网讯（记者 赵昊）2018年2月3日，西安市第十六届人民代表大会第三次会议在西安召开，本次会议中除了来自西安市的人大代表外，首次邀请12位来自咸阳市的代表委员列席大会。

代表郑刚：借“厕所革命”东风打造星级旅游服务

作为首次列席西安市两会的咸阳市人大代表、刘家沟村党支部书记郑刚非常激动，“这是一次巨大的跨越，相信对未来大西安建设以及西咸新区的发展会产生巨大的帮助，我们底气很足。”

“西安市政府工作报告中提到，2018年西安要完善旅游软硬件设施配套，实施旅游厕所革命三年行动计划，加快发展“智慧旅游”、打造智慧景区，全面提升旅游服务质量。”在听完政府工作报告后郑刚认为，厕所革命将是他们进一步关注和发展的重点，作为一个以“文化传承+农业体验”式旅游为主的村庄，游客体验是促进产业发展的重要因素，“那么我们将借助这次契机，着力打造我们景区内的公共厕所，努力达到星级公厕的标准，并进一步提升我们的服务水平。”

在谈及对未来综合发展的建议时，郑刚告诉西部网、陕西头条记者，借助旅游产业发展将解决部分村民的就业和收入问题，但消化能力有限，他希望随着新区的发展，政府能够出台相关政策拉动旅游配套产业的发展，进而促进就业，着力提高农民的经济收入。

编辑： 李媛