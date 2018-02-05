快递行业进入“春运模式” 过年放假有快递尽早寄

快递进入"春运模式"，有快递尽早寄。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）马上就到春节了，不少剁手族都很关心快递公司什么时候放假，买的年货能不能按时按点到家？2月5日早上，记者就走访了多家快递站点。
中通快递工作人员：“今年肯定放假。”
韵达快递工作人员：“基本上从2月14日就开始放假。”
快递小哥也要回去过年了，记者询问了圆通、中通、韵达等多家快递公司，都得到了过年放假的答复，并且部分快递公司过年前也不收件了。
品骏快递工作人员：“在2月8日就停止收件了。”
大部分快递公司到了春节过后才会营业，不过也有春节坚持上班的，邮政EMS快递和顺丰过年就不休假。
邮政EMS快递工作人员：“我们全年无休，基本上在过年期间，也会正常寄递。”
顺丰速运西安明德分部运作主管张新锁：“我们有排班，在过年期间也会上班。”
虽然过年不休假，不过因为单件运营成本的增加想要寄快递，会在基础邮费上增加一部分的服务费。
顺丰速运西安明德分部运作主管张新锁：“50公斤以下是10块钱的假期服务费，50公斤以上收费是50元。”
工作人员也提醒大家，春节假期受路途运力影响，快递的时间可能会比平时稍微慢一点儿，也希望大家能耐心等待。
顺丰速运西安明德分部运作主管张新锁：“客户有寄快件需求的话，尽早地寄出。另外一个在寄快递的同时，也提前准备好自己的证件。”
编辑： 高政超
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