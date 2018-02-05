西安绕城高速巨型广告牌影响市容 将被陆续拆除

巨型广告牌大煞风景。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）大家在西安绕城高速上开车时，常常可以看到高速路边矗立的巨型广告牌，看着并不美观，司机还容易分神，现在这些广告牌就要跟大家说再见了。
2月4日21:00，记者在西安绕城高速河池寨立交附近看到，就在西安绕城高速旁边有一块单立柱广告牌，柱体已经锈迹斑斑，看起来年头不短了，西安高新区城管执法人员联系了专业的施工人员，准备对它进行拆除。
吊车以及施工人员已经就位，但是道路泥泞，只好先把路收拾一下，那这好好地广告牌，为什么要拆呢？
高新城管：“影响了城市美化，影响了城市市容。”
仅仅十多分钟，顶部这个重达几十吨的广告牌就被切割掉，而柱体也很快就被放倒了，与此同时，随着西三环里花水立交的这个大型户外广告牌也被拆掉，高新区已经全部完成拆除任务。
高新城管：“拆除范围从河池寨立交拆到曲江立交，我们高新区有十块。”
记者了解到，下一步，西安将完成其余绕城高速和机场高速两侧、渭河还有泾河河道内的户外光广告牌拆除任务。
编辑： 高政超
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