春节临近 西安城中村小店纷纷关门街道冷清

春节临近城中村小店关门街道冷清。
春节临近城中村小店关门街道冷清。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张夏）城中村是一个神奇的存在，这里挤满了附近的上班族、高校的学生和进城务工人员，这里生活便利，房租便宜，被住户们戏称为“国际化”“小香港”。可眼瞅着马上就要过年了，这城中村里的外地朋友都赶着回家过年，村里一下子就冷清了不少。
今天，当记者赶到鱼化寨时，就看到一片冷清的画面。
市民：“都什么时候了，有些外地的都已经回家了。”
虽然才腊月二十，离过年还有十天，可是记者看到，很多店铺陆陆续续关了门。主要是服装、电器、小超市一类，而小吃店和理发店依然红火着。
商户：“我们要到27才回。生意好么，老顾客来了要给人家做呢。”
随后，记者又赶到了南窑头村。今年65岁的邓大叔经营着一家砂锅店，他来西安开店二十年了。
记者：“票定了吗？”
邓大叔：“定了，十一号回。”
记者：“多久没回去了？想不想回？”
邓大叔：“想回呀，一年没回了，每年都是这会儿才回去，想家里的亲人。”
编辑： 高政超
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