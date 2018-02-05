杨凌国际马拉松赛报名火爆 首日抢报过万人

西部网讯（记者 熊惠玲）本香•2018杨凌农科城国际马拉松赛今天（2月5日）上午10点报名通道正式开启。截止5日下午16:30，报名人数已超过11083人，其中半程马拉松6个多小时名额报满，通道已关闭，全程马拉松仅剩少量名额，迷你、亲子马拉松正在火热报名中。

为了让参赛选手发挥出更好的成绩，本届赛事将按照选手的成绩安排起跑顺序，采用一枪发令，分区起跑的方式开始比赛。组委会对报名方式进行了细微调整，参加马拉松和半程马拉松的选手在提交报名资料的同时须提交相关完赛证书或比赛经历资料。

今年杨马依旧采取“先报先得，报满即止”的报名方式，赛事从准备之初就备受关注，由于名额有限，关注人数增多，报名通道一经开通便火爆异常，报名开通的前1个小时官网浏览人数达到了10万多人次。

比赛将于4月15日上午8时鸣枪开跑。作为陕西首个A类银牌马拉松赛事，以优质的服务、周密的组织、农业生态为特色，备受广大跑友的关注与热爱。

在2017年中国马拉松年会上，杨凌农科城国际马拉松赛荣获“银牌赛事”和“自然生态特色赛事”两个奖项，本香•2018杨凌农科城国际马拉松成功晋级中国马拉松锦标赛九大赛事之一，同时也是“我要上奥运”的指定赛事，选手通过参加杨凌马拉松赛就有机会获得参加奥运会的比赛资格。

编辑： 谢卓