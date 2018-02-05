渭南火车站春运爱心服务 让旅客旅途体验更温暖

西部网讯 （陕西广播电视台记者 杨璐 杜鹏） 在今年春运中，渭南火车站设置“党员爱心驿站”，向老、弱、病、残、孕等重点旅客提供由候车大厅到上车的“一站式”服务；同时将女职工休息室临时改为“爱心屋”，让回家途中的母婴旅客能体验到更美好的温暖服务。
今天（2月5号），渭南城区室外温度只有—5℃,但渭南火车站候车大厅内却温暖如春。65岁的旅客忤先生背着背包，从合阳县赶到这里，准备乘火车前往西安。由于长途劳累，他在检票进站时腿脚有些不听使唤。车站工作人员孟瑾和“爱心驿站”两名志愿者发现后，赶忙推来爱心驿站的轮椅让老人坐上，她们一起通过车站地下通道将他送到2台站台乘车区。
旅客忤先生：“工作人员发现我在那儿等车呢，就有帮拿包的，有推车的，把我从候车室推到这个坐车的地方，服务很周到，我感觉到温暖，哈哈哈……”
渭南火车站工作人员孟瑾：“今年春运，我们在候车大厅设置了“党员爱心驿站”，为一些重点旅客提供轮椅、行李小推车等一系列的爱心服务。刚才就为这名旅客提供了一站式的服务，就是春运温暖旅客回家路心暖旅途的一个体验。”
孟瑾等人将忤先生送上列车后，赶紧又回到候车大厅再次巡视，当发现旅客耿女士带着一岁半孩子在候车，就上前热情地邀请耿女士和孩子到车站“爱心屋”休息一下，给耿女士递上热开水，并给孩子送上玩具和红灯笼，逗孩子玩起来。
旅客耿女士：“咱们火车站提供的‘爱心屋’，让我和宝贝暂短的休息会儿，我觉得车站做的挺好的。”
记者注意到，“爱心屋”洁净温暖，还摆有书籍和婴儿玩具等。
据了解，“爱心屋”是今年春运启动时由车站女职工休息室临时改设而成。
渭南火车站副站长关军：“设成哺乳期和幼儿的重点旅客候车区，专人引导，在专区候车，保证哺乳婴儿和幼儿的候车需求，让旅客感受到在寒冷冬天的暖心服务。”
编辑： 谢卓
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