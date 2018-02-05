安康汉滨区扶贫热线服务态度差 当事人被通报批评

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西部网讯（记者 辛超）1月29日至2月4日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政相关部门回复网友的75条答复。其中网友反映的“汉滨区扶贫局12317热线服务态度差”、“袁家村旅游遇恶霸挡路 砸玻璃敲车门”、“地铁保税区站接驳公交六点半后等车难”等问题，有了明确结果。

汉滨区扶贫热线服务态度差

汉滨区：当事人被通报教育

【网友留言】2018年1月17日，网友“刘兴旺”反映，本人2018年1月16日12点44分咨询扶贫政策问题拨打了12317热线，电话接通后，我询问对方是不是安康市扶贫局，对方说现在下班时间没有人。于是我在14点12分又拨打了电话进行咨询，电话接通后，对方语气及其傲慢无礼，请问这让老百姓如何投诉？希望政府能够关注治理，谢谢！

2018年1月19日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了汉滨区人民政府。

【部门回复】2018年2月2日，汉滨区人民政府给予回复：

在调查过程中未发现充分证据证明何某某同志辱骂来电人的情况。鉴于“12317”扶贫监督举报热线是面向社会服务群众的热线电话，汉滨区脱贫办为了杜绝此类现象的发生，经调查组研究决定对当事人何某某做出如下处理意见：

责成区脱贫办信息中心何某某在全局范围内做出书面检讨，并在全局范围内予以通报；由分管区脱贫办信息中心办公室副主任对何某某进行批评教育。

袁家村旅游遇恶霸挡路 砸玻璃敲车门

礼泉县公安局：行政拘留违法人员2名

【网友留言】2018年1月2日，网友“东东包”反映，我12月18日从北京回陕西出差，顺便去袁家村游玩，在袁家村门口打车去昭陵博物馆，当地人要价100块钱！叫滴滴快车，却被这几个人拦住车，砸玻璃，敲车门，最后自己走着去了昭陵博物馆。希望相关部门能够关注，及时治理。

2018年1月5日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了礼泉县人民政府。

【部门回复】2018年2月2日，礼泉县公安局给予回复：

1月31日，礼泉县公安局经过一段时间秘密侦查后，在掌握相关证据的基础上成功打掉了这一盘踞在烟霞镇袁家村4A级景区周边，从事非法载客营运的“行霸”，行政拘留违法人员2名。目前张某、杜某某因涉嫌强迫交易被我局行政拘留，周某某、韩某某正在实施抓捕，案件正在进一步审查深挖之中。

编辑： 辛超