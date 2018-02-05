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西安网上司法拍卖去年成交额19.2亿 单笔最高6.9亿

时间：2018-02-05 16:40:00  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇 李媛 赵昊

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西安网上司法拍卖去年成交额19.2亿 单笔最高6.9亿

今天（2月5日）下午，西安市第十六届人大会议第三次会议在陕西宾馆举行，会议表决通过了西安市中级人民法院工作报告的决议。记者从报告中了解到，去年全市法院发布拍卖标的物1242件，成交金额19.2亿元。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊）今天（2月5日）下午，西安市第十六届人大会议第三次会议在陕西宾馆举行，会议表决通过了西安市中级人民法院工作报告的决议。记者从报告中了解到，去年全市法院发布拍卖标的物1242件，成交金额19.2亿元。

报告中提到，为了创新便民利民举措，全市法院一方面严格落实立案登记制，方便当事人提起诉讼，87%的案件当场登记立案。同时，加强立案文明窗口建设，健全立案信访大厅便民服务设施，细化诉讼服务中心功能，出台《让群众“最多跑一次”六项措施》，打造“一站式”便民服务平台。

在推进“互联网+诉讼服务”中，上线的智能机器人“小法”实现了5万个法律问题“掌上”问答。建立诉前远程调解机制，利用即时通信技术，当事人足不出户就可以参与诉讼、解决纠纷。

据了解，去年全市法院在京东商城、淘宝网开设网络司法拍卖店，上传拍卖物品信息，发布拍卖公告，提升执行拍卖物品成交率。全年发布拍卖标的物1242件，成交金额19.2亿元，单笔成交最高6.9亿元，创下全省之最。

编辑： 高政超

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