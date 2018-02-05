西安市法院去年审结案件167939件 贪污贿赂渎职132件

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊）今天（2月5日）下午，西安市第十六届人大会议第三次会议在陕西宾馆举行，会议表决通过了西安市中级人民法院工作报告的决议。记者从报告中了解到，2017年，全市法院共受理各类案件186929件，审结167939件，同比分别上升22.4%和19.5%。
全年审结案件167939件 结案率居副省级城市法院第三
报告提到，2017年，全市法院共受理各类案件186929件，审结167939件，同比分别上升22.4%和19.5%。其中，市法院受理各类案件26653件，审结24708件，同比分别上升21.3%和18.8%。全市法院结案数占全省的33%，结案率达到90%，在全国15个副省级城市法院中名列第三。
报告显示，2017年全市法院积极推进“平安西安”建设，全年共审结刑事案件11070件，判处刑罚9422人，其中，判处五年以上有期徒刑770人。依法惩处危害国家安全犯罪，审结颠覆国家政权、泄露国家秘密等案件27件，有力维护政权安全。
审结贪污贿赂渎职132件 曝光“老赖”17120人次
报告显示，2017年全市法院审结贪污、贿赂、渎职等职务犯罪案件132件，公开审理了宁夏回族自治区人民政府原副主席白雪山受贿案等一批有较大社会影响的案件。贯彻宽严相济刑事政策，坚持惩罚犯罪与保护人权相结合，依法判处缓刑2366人，免予刑事处罚95人，宣告无罪6人。
2017年全市法院努力破解执行难，完善执行联动机制，加大执行威慑力度，积极开展“雷霆行动”、“飓风行动”等集中执行活动，全年共执结案件43652件，执结标的额122.4亿元，7件案件入选全省“十大执行典型案例”。
在城市中心区域设置电子大屏和展示牌，滚动播放失信被执行人信息，曝光“老赖”17120人次，限制失信被执行人投资置产、融资信贷、高消费、出境5449人次，拘留280人，以涉嫌拒执罪移送72人，实际判处10人，使失信者一处失信、处处受限，营造诚实信用的社会风尚。
编辑： 高政超
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