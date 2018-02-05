西安去年立案侦查职务犯罪案件170件 涉及323人

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊）今天（2月5日）下午，西安市第十六届人大会议第三次会议在陕西宾馆举行，会议表决通过了西安市人民检察院工作报告的决议。
记者从报告中了解到，2017年西安市检察院着力营造廉洁高效的政务环境。始终保持查办和预防职务犯罪力度不减、标准不降、节奏不变，切实做到有腐必惩、有案必查。市检察院立足国家监察体制改革新形势，在职务犯罪侦查中推行周通报分析和半月汇报点评制度，全年累计召开反贪、反渎工作点评会15次，有力有序督导办案工作，始终保持惩治腐败高压态势。
2017年，全市检察机关立案侦查职务犯罪案件170件323人，同比分别上升15.6%和11.4%，办案数量创历史新高。其中：贪污贿赂案件132件248人、渎职侵权案件38件75人。
累计查办涉案金额20万元以上的职务犯罪大案41件，占立案总件数的24.1%，其中300万元以上大案3件；查办重特大渎职案件9件；查处县处级以上干部43人，占立案总人数的13.3%，其中厅局级以上3人。对最高检指定管辖的宁夏自治区政府原副主席白雪山受贿案，依法审查并提起公诉，受到最高检充分肯定。严肃查处“奥凯问题电缆”犯罪系列案件，查办贪污贿赂案件32件43人，移送起诉37人；查办渎职侵权案件9件16人，移送起诉16人。“奥凯电缆系列案”被最高检评为“2017年度十大法律监督案例”。
坚持“打虎”、“拍蝇”两手抓，严惩发生在群众身边、损害群众切身利益的职务犯罪，立办涉农惠农、教育医疗、社会保障、征地拆迁等民生领域职务犯罪43件78人。围绕丝绸之路经济带建设、扶贫惠农、非公经济、健康民生等开展专项预防，累计组织法制讲座、预防宣传、警示教育、预防调查、案例分析320余次，发出检察建议43件，临潼区院撰写的《惩治和预防职务犯罪年度报告》被最高检评为全国“百优年度报告”。
编辑： 高政超
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