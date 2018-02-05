2017年西安检察机关起诉各类刑事犯罪嫌疑人10365人

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊）今天（2月5日）下午，西安市第十六届人大会议第三次会议在陕西宾馆举行，会议表决通过了西安市人民检察院工作报告的决议。

记者从报告中了解到，2017年西安市人民检察院全面加强审查逮捕、审查起诉、惩防职务犯罪、诉讼活动监督等职能，以司法办案的实际成效，维护法律统一正确实施，努力推动“平安西安、法治西安”建设。

2017年，全市检察机关累计批捕各类刑事犯罪嫌疑人7511人、起诉10365人，起诉人数同比上升9.7%。严厉打击杀人、抢劫等严重暴力犯罪以及盗窃、抢夺等多发性犯罪，累计批捕3369人、起诉3747人，分别占批捕、起诉总人数的44.9%和36.2%。

深入推进“打黑除恶”专项行动，建立打黑除恶工作责任制，健全完善挂牌督办、提前介入、快速办理、联席会议等机制，集中打击“村霸”、“沙霸”、“地下出警队”和宗族恶势力犯罪，提前介入涉黑涉恶类案件53件102人，批捕81件168人、起诉23件62人。

深入推进“危害食品药品安全犯罪”专项立案监督，集中打击非法行医和涉医违法犯罪，累计批捕危害食品药品、非法行医等犯罪44件58人、起诉64件83人，办理的丁汀等销售假药案被最高检评为“全国优秀督办案件”。

打造生态保护司法屏障，强化“破坏环境资源犯罪”专项立案监督，与市公安局、市环保局会签《环境违法犯罪案件执法衔接工作机制》，督促移送案件线索33件33人，监督立案10件11人，批捕破坏环境资源犯罪34件66人、起诉45件66人。

编辑： 高政超