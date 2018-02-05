2017年西安检方共批捕破坏市场经济秩序犯罪646人
时间：2018-02-05 16:36:41
来源：西部网-陕西新闻网
作者：鄢山宇 李媛 赵昊
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
2017年西安检方共批捕破坏市场经济秩序犯罪646人
今天（2月5日）下午，西安市第十六届人大会议第三次会议在陕西宾馆举行，会议审议通过了西安市人民检察院工作报告的决议。
西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊）今天（2月5日）下午，西安市第十六届人大会议第三次会议在陕西宾馆举行，会议审议通过了西安市人民检察院工作报告的决议。
记者从报告中了解到，2017年，西安市检察院重点打造法治化营商环境，批捕破坏市场经济秩序犯罪448件646人、起诉443件726人，批捕强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事等犯罪249件448人、起诉208件421人，批捕非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪169件195人、起诉179件293人，批捕侵犯知识产权和商业秘密犯罪10件23人、起诉11件12人。
同时，深入开展查办和预防扶贫领域职务犯罪专项工作，累计查处贪污挪用、截留私分、虚报冒领扶贫资金等案件23件46人，编纂《扶贫领域职务犯罪案件情况剖析》和《案例选编》，开展预防宣讲17场次，覆盖519个行政村两委会干部。扎实做好市检察院对下付村脱贫帮扶工作，重点推进中蜂养殖、光伏发电场建设、“油用牡丹苗”栽植等扶贫产业；协调110余万元资金实施夜间点亮、道路硬化、安全饮水三大工程，为贫困村安装130盏太阳能光伏灯，修筑村民进户路5100平米，建成3个15吨蓄水池。
编辑：
高政超
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐黄渤的蜡像自2月5日开始就会在北京杜莎夫人蜡像馆展出，前来游览的朋友们说不定还能偶遇黄渤老师在与自己的蜡像自拍。02-05
娱乐2018年2月3日，北京，李沁现身机场。02-05
娱乐据悉，电影《红海行动》已定档2018大年初一，这部由海清搭档张译、黄景瑜、杜江等实力派联袂主演的现代化海军题材影片。02-05
娱乐谢娜转发了这条微博，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照。”恩爱满满，令人羡慕。02-02
娱乐2月1日凌晨，冯小刚分享了自己画的一件橘色羽绒服，并幽默配文：“年根儿了，降温，天儿冷，画件羽绒服取暖。”02-02
娱乐青年演员Angelababy（杨颖）被授予VisitBritain英国旅游局友好大使、英国大使馆文化教育#EnglishisGREAT#推广大使称号。02-02
娱乐此次苗苗搭档于朦胧主演的《青春抛物线》也以排球竞技为主题，苗苗“接力”小鹿纯子，饰演乐观的排球少女易安乐。02-02
娱乐对慈善事业的持续关注和付出，让刘涛继去年登入榜单top30之后，今年再次入选年度榜单并登上《中国慈善家》杂志2018年开年封面。02-02
娱乐燕姿用《极美》为整张专辑做一个完美的结尾，闭关3天足不出户，终于交出连自己都非常满意的作品。02-02
娱乐六百年网红重宝贺新春 成龙、那英、李宇春、吴京大腕儿道吉祥 北京台春晚当然少不了一个重量级“网红”的身影，它就是故宫。02-02
娱乐照片中，阿娇对着生日蛋糕许愿，并PO出超大钻戒照。而男友兼准老公赖弘国也承认求婚成功。02-01
娱乐颁奖盛典上共同揭晓了“年度风尚人物大奖”、“年度时尚影响力事件大奖”、“年度中国创造大奖”等3大类、共28项重量级奖项。02-01
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经当改革开放步入“不惑之年”，中国经济也迈过了80万亿元的重要关口，两者偶然又必然地走到一起。02-05
财经到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。02-05
财经随着监管层严控银行信贷和信托资金违规进入房地产市场，房企融资难度越来越大。02-05
财经新闻发言人高峰介绍，下一步，商务部将会同有关部门推进在金融、教育、文化、医疗等领域的有序开放。02-04
财经研究机构及专家表示，从全年来看，2017年，人民币国际化实现深入发展；展望2018年，人民币国际化亦有望走上快车道。02-04
财经2017年我国国内贸易主要行业包括批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务、修理和其他服务业。02-04
财经随着《条码支付业务规范（试行）》的发布，移动支付将更安全，更加普惠包容发展，更好地服务新消费和实体经济。02-04
财经58.8%，一个寻常数据，却因在2017年中国经济“成绩单”上出现两次，意义不同寻常。02-04
财经日前召开的中国证监会系统2018年工作会议指出，今年要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以服务供给侧结构性改革为主线。02-03
财经中国外汇交易中心数据显示，2月2日人民币对美元汇率中间价报6.2885元，上调160个基点。02-03
财经深入学习贯彻习近平总书记关于现代化经济体系重要思想，就要科学把握其目标和重点，在理论上深入探讨，实践中不懈探索。02-03
财经央行此次对账户分类管理进一步完善和细化，主要从便利Ⅱ、Ⅲ类户开立和使用着手，重点推广应用Ⅲ类户。02-03
文化西安市22年来坚持开展“三下乡”活动，成员单位为农民群众办了大量好事实事，使“三下乡”活动成为深受欢迎的民心工程。02-05
文化2月1日，小分队成员兵分几路，用歌曲、舞蹈、曲艺等文艺形式为耀州区群众献上一场高水平的文艺演出。02-05
文化在耀州区文化艺术中心，参加慰问演出的艺术家们献上了一台高规格、高水平的文艺晚会。艺术家们精彩的演出为群众带去了喜悦和欢笑。02-03
文化商洛市商南县以新年节日为契机，传承中华传统美德，着力营造和谐、欢乐、祥和的春节文化氛围，把“文化商南”建设落到实处。02-03
文化宝鸡市正式对外发布了城市全域推广语“看‘中国’，来宝鸡’”、城市形象宣传片《感知宝鸡》及城市形象标识，重塑宝鸡崭新形象。02-03
文化文化产业被视作发展的“软黄金”，一直从事文创行业的新任省政协委员李俞兵围绕发展陕西文化产业，制订了自己的尽职履责计划。01-31
文化王西京在访谈时表示，建成文化强省不仅是政府工作报告中对来年文化工作的目标任务，更是整个文化陕军的热切愿望。01-31
文化2018年春节期间，渭南市将举办200多场文化活动，其中线上在电视台和网站推出小品、相声等文艺节目。01-31
文化此次新春惠民演出活动分“节前（1月26日至2月10日）”与“节后（2月19日至3月3日）”两阶段进行。01-31
文化将传统优势文化资源赋予现代价值内涵,使得古老的高家大院重新焕发出了新的生机，成为我省传统文化传承与转化的一个范例。01-30
文化去年，我省严密组织、完善措施、加强引导，影视剧生产呈现持续快速发展态势，创作数量与质量进入全国第一方阵，实现了历史性的突破。01-30
文化发掘过程中出土了数量众多的石质编磬残块，目前已在23件残块上发现了小篆“北宫乐府”等字样，再次证实了秦代设乐府的史实。01-30
三农没有农业农村的现代化，就没有国家的现代化。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。02-05
三农《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》4日由新华社受权播发。乡村振兴怎么干？乡村经济要如何发展？有哪些新举措？02-05
三农中央农办主任韩俊接受人民网等媒体采访时表示，实施乡村振兴战略要处理好与新型城镇化、脱贫攻坚战的重要关系。02-05
三农乡村振兴既是一场攻坚战，更是一场持久战。作为党和国家的大战略，是一项长期的历史任务。02-05
三农营造美好的文化氛围，增强文化自信，解决好文化建设不平衡不充分的问题，满足广大农民群众更高水平的精神生活需要。02-05
三农我省坚持特色现代农业发展定位，立足农业供给侧结构性改革，围绕强产业、保供给、促增收，推动农业转型升级，实现农民快速增收。02-05
三农到2020年，我省将初步建成适应省情的现代粮食产业体系，全省粮食优质品率提高10个百分点左右，粮食产业增加值年均增长10%以上。02-05
三农2月3日，富平富兴小镇项目一期建设开工动员会举行。省委常委、常务副省长梁桂出席并宣布项目开工。02-05
三农公路建设好后，如何管理好、养护好、运营好，让农村公路真正为农民致富、农村发展发挥强大的支撑作用至关重要。02-05
三农周至县精心组织策划了百余场文化活动，打造新春“大餐”，将文化传承与现代都市生活紧密结合，营造欢欣而温馨的“中国年味”。02-02
三农实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。02-05
三农1月30日，记者从省扶贫办获悉，2017年，我省省级财政专项扶贫资金达到23亿元，较上年增长85.4%。02-01
旅游2月5日，2018年陕西省青少年“未来之星”冬季阳光体育大会在宝鸡市太白县鳌山滑雪场举行。02-05
旅游84本司机手账按年份整齐码成3排，历经时间洗礼，封面颜色由浅入深。泛黄的纸张里沉淀着火车司机余向阳25年的春运记忆。02-05
旅游为便利旅客出行，共享欢乐假期，香港快运航空目前特别推出众多优惠活动和增值服务，让旅客节日出行更轻松。02-05
旅游2月4日，中国首部北极纪录电影《光语者》正正式开机，纪录片拍摄团队将深入位于北极腹地的斯匹次卑尔根群岛，探寻那里的中国元素。02-05
旅游1月下旬，山西运城市盐湖的一群火烈鸟，成了当地的明星。虽然数量不多，只有8只，但个个是“角”，引起人们争相围观。02-05
旅游根据旅行社方面发布的春节旅游数据显示，受到人民币升值的影响，美国、俄罗斯、日本等地成为今年春节旅行热门地。02-05
旅游中国已启动全球最大规模年度迁徙活动春运热潮。在此期间，数亿中国人纷纷挤进火车、客车、飞机和船只返乡过年。02-05
旅游2月3日，“陕西首届温泉旅游季”在临潼华清宫启幕，全省20家品牌温泉企业联动推出“陕西温泉一卡通”惠民活动……02-03
旅游2月2日，陕西省旅游发展委员会举办“智慧旅游在身边——陕西旅游网重装上线仪式”，即日起，游客可通过电脑、手机APP享受“一网知陕西”的便捷旅游体验。02-03
旅游2月2日上午，2018年陕西省首届高山滑雪锦标赛暨第二届照金滑雪公开赛在照金国际滑雪场盛大举行……02-02
旅游立春临近，福建省漳平市永福镇台品樱花茶园里的几千株早春樱花进入花期，樱花沿着茶山小道漫山开放。02-02
旅游2018年春运第一天，在中国南方航空公司CZ3109航班上，旅客们体验了一段不一样的春运之旅。02-02
美食材料：400g板栗、500g带皮五花肉、适量冰糖、适量葱姜蒜、适量盐、1片桂皮、1个八角。02-05
美食西芹是瘦脸的冠军食品，它含有大量的纤维素，更加需要你运动脸部的肌肉来用力咀嚼。02-05
美食要做到吃得健康，食物搭配是特别重要的一环。历代养生学家都提倡“五谷为充”的健康饮食理念，也就是说人体每天必须摄入一定量的主食。02-05
美食很多人都习惯到餐馆里解决口腹之欲。不过，餐厅里看似营养美味的菜式，或许隐藏着你不知道的各种秘密。上馆子，有哪些你需要知道的雷区和真相呢?一起来看看。02-05
美食这些外国人发明的厨房神器真的太让人惊讶了，个个体现着人类的智慧！有了这些之后，厨房简直就是武器库！02-05
美食甘蔗含有许多人体所需的营养物质，特别是其铁含量高达1.3毫克/100克，在各种水果中雄踞冠军，具有“补血果”的美称。02-05
美食营养学家认为，无论从营养价值还是口味上说，烹鲜活鱼或刚死不久的鱼，均非最佳选择。02-02
美食有人认为，牛奶越浓，身体得到的营养就越多，这是不科学的。所谓过浓牛奶，是指在牛奶中多加奶粉少加水，使牛奶的。02-02
美食秋冬季节，天气干燥，皮肤很容易缺水干燥，人的新陈代谢也变得较缓慢，这时的皮肤会显得苍老。小编建议大家在洗脸时，02-02
美食来看看小编推荐的快手菜——可乐鸡翅吧。步：锅中少放一点点油，然后将鸡翅放锅中，小火煎至表面金黄。收汁的时候要。02-02
美食想要抗击衰老，关键在于均衡摄入多种营养物质。下面为大家推荐的，都是富含人体必需营养素的健康果蔬。02-02
美食快节奏下，大家普遍喜欢方便快捷的事物。饮食方面也是如此。不过，大多数情况下贪图方便快捷而损失了营养和健康。。02-02
健康泡茶、榨果汁、炖肉……在很多美食中，我们都能看到一层泡沫。02-05
健康我们的皮肤表面有一层皮脂膜，是一种主要由汗液和皮脂混合形成的一种保护膜。02-05
健康妈妈如果出现产后抑郁症状，宝宝容易感到压力，进而出现细胞层面的变化。02-05
健康婴幼儿的消化吸收能力不如成年人，动物性食物中的营养物质较为丰富，容易被儿童利用。02-05
健康喝酒一定要适量，勿碍于面子暴饮暴食，以免造成酒精肝或脂肪肝，更加要避免酒驾！02-04
健康我们的身体每天都会产生一定的毒素，这些毒素如果没被排出就会对我们体内造成一定的威胁。所以，我们要学会利用一些方法排毒。02-04
健康孩子出生以后想要长得好，脾胃的健康情况起到至关重要的作用。因为孩子成长所需要的能量，大部分都来自于脾胃吸收的食物的精微物质。02-03
健康草莓历来都被认为其可以补血、益气、健脾、润肺的功效，老少皆宜，尤其对于体虚者，草莓更是滋补的水果之一。02-03
健康一日之计在于晨，一年之计在于春。春阳升动，万物复苏。02-02
健康“一日食三枣，百岁不显老”，各位亲都对红枣不陌生吧？02-02
健康冬令进补,春天打虎。寒冷的冬季,除了保暖至关重要,适量进补、合理膳食尤其关键。02-02
健康每个人的口味不同，因此在吃的方面选择就不同，但是大多数人都会对一些“难吃”的食物避而远之。02-02
教育2月5日上午，西安市碑林区区长卢光文走访陕西新动向传媒股份有限公司，开展"上市挂牌企业登门行"活动，并与董事长江兴超进行了座谈交流。02-05
教育条例》专门设立“家庭保护”一章，要求父母或其他监护人学习科学的教育监护方法，为未成年人提供人身安全的保护。02-05
教育让人感叹的是，小兵历经周折，最终在南部老家邻村被抚养，养父母与亲生父母老家所在地仅相隔10余公里。02-05
教育从家庭背景与校外教育选择的关系来看，随着家庭消费水平的提高，学科补习和兴趣班的参与率和花费都呈上升趋势。02-05
教育真实地去生活，不要屈服于同龄人的压力，时间有限，不要囿于成见，不要让别人的观点淹没自己的初衷。02-05
教育1月20日，教育部官方网站上发布了发展规划司《关于2017年度申报设置列入专家考察高等学校的公示》，46所高校入选该份名单。02-05
教育“按照‘丈母娘选女婿、婆婆选儿媳妇’的标准准备。”有家长表示，“考大学不是孩子一个人的战争，而是家长与孩子共同战场。”02-05
教育2月3日，由西安德鸿企业管理咨询有限公司举办的第二届建设行业交流会在西安成功举办，陕西部分国企，大型民企以及部分学员参加了交流会。02-04
教育“长城工程科技会议”第四次会议1月28日在清华大学举行，会议的主题为“加快数据技术创新，推动数字经济发展”。02-02
教育81岁的“学霸奶奶”薛敏修近日取得了天津大学电子商务专业的本科学位，成为又一例“活到老学到老”的典范。02-02
教育他对北青报记者表示：“我提供线索，并联系备案给公安机关，是觉得作为一个‘本地大V’是应该做的，毕竟是一条年轻的生命。”02-02
教育他无法行走，也无法一手拿尺、一手持笔画出正方形。但他宁愿忍受痛苦，也要画出让坐得最远的孩子也看得清的图形。02-02
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-22
房产40平的小户型里也要五脏俱全才能让生活舒心，在常人眼里这是难以达到的奢求，但在设计师身上是种美好的挑战。01-21
汽车MPV产销同比分别下降17.6%和17.1%，交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和20%，SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%。02-05
汽车业内专家认为，我国在智能汽车的基础技术领域自主程度很高。但是只有整体的突破才能对汽车的发展起到支撑。02-02
汽车目前国产车始终处于降价的过程中，未来的关税降低只要不是一次到位，渐进性的调整对国内车市短期冲击就不会太大。02-02
汽车尽管未明确中国市场新车数量，但可以肯定的是，凭借奔驰全球最大单一市场的地位，中国势必将成为其新车规划的重点市场。02-02
汽车根据奇瑞的美籍韩裔工业设计中心造型执行总监Steve Eum介绍，奇瑞的全新设计语言为“生 动”，具体设计语言概括为：“静若虎踞 动若急湍”。02-02
汽车价位较低的一款将以路特斯全新铝制底盘打造而来，而另一款将配备新的碳纤维底盘，成为品牌新的旗舰标杆。02-01
汽车1-12月累计销量48408台，同比增长16.4%；国产车型Q50L和QX50全年累计销量29134台，同比增长9%，销量占比超六成。01-31
汽车根据一些机构的统计显示，过去一年，国内12家主流豪华品牌在中国汽车市场累计销量超过了257.47万辆，增幅达到18.4%。01-31
汽车此次融资完成后，小鹏汽车将推动G3 车型今年的上市和交付的速度，同时还将帮助其实现后续市场和服务的构建等。01-30
汽车动力方面，新车搭载1.5T涡轮增压发动机，最大功率125千瓦，峰值扭矩285牛米，与之匹配的是7速湿式双离合变速箱。01-30
汽车安徽省合肥市科技局曾在2015年向合肥市法制办递交了相关立法建议，希望能在原有基础上增加“禁止燃油机动车非法占用公共充电车位”这一项。01-30
汽车而欧洲轿车市场举步维艰，大众还需依赖全球市场，尤其是电动汽车蓬勃发展的中国市场。01-29