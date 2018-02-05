2017年西安检方共批捕破坏市场经济秩序犯罪646人

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊）今天（2月5日）下午，西安市第十六届人大会议第三次会议在陕西宾馆举行，会议审议通过了西安市人民检察院工作报告的决议。

记者从报告中了解到，2017年，西安市检察院重点打造法治化营商环境，批捕破坏市场经济秩序犯罪448件646人、起诉443件726人，批捕强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事等犯罪249件448人、起诉208件421人，批捕非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪169件195人、起诉179件293人，批捕侵犯知识产权和商业秘密犯罪10件23人、起诉11件12人。

同时，深入开展查办和预防扶贫领域职务犯罪专项工作，累计查处贪污挪用、截留私分、虚报冒领扶贫资金等案件23件46人，编纂《扶贫领域职务犯罪案件情况剖析》和《案例选编》，开展预防宣讲17场次，覆盖519个行政村两委会干部。扎实做好市检察院对下付村脱贫帮扶工作，重点推进中蜂养殖、光伏发电场建设、“油用牡丹苗”栽植等扶贫产业；协调110余万元资金实施夜间点亮、道路硬化、安全饮水三大工程，为贫困村安装130盏太阳能光伏灯，修筑村民进户路5100平米，建成3个15吨蓄水池。

编辑： 高政超