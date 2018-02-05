年味渐浓西安各超市备货充足 老陕蒸碗等销售火爆

超市里，八宝饭非常受欢迎。

海鲜受年轻人青睐。

西部网讯（记者 熊惠玲）随着春节的临近，西安各大超市内的年味也越来越浓。记者今天（2月5日）走访了多家大型连锁超市了解到，目前各超市春节商品储备均以完成，民生类消费品价格稳定，在各类商品中，海产品正日益受到消费者的青睐，销售火爆。

海产品种类丰富 深受年轻消费者喜爱

在城南一家永辉超市内，海产品区域里摆放着各类海鲜，蛤俐、基围虾、鲍鱼、三文鱼、带鱼……

“我买了点三文鱼，98元一斤，价格的确是有点贵，但是过年嘛，就多买一点给老人尝尝，也比较健康。”李女士告诉记者，家里现在已经开始在备年货了，除了常规的大肉、香肠，今年买的最多的就属海鲜了。

王先生带着女儿在一堆海鱼中挑选，“海鱼营养价值高，刺也少，适合孩子和老人吃。”他说，自己家里平日里也不是常常买海产品，马上过年了，适当购买一点家里人一起尝鲜。

“我本来就喜欢吃海鲜，自己也会做，年年过年家里都吃大肉、牛肉、鸡这些常规的肉类，时间长了也觉得有点腻。”陪着父母来购物的小张说，过年吃的大鱼大肉都太油腻了，今年采购了很多海鲜，准备做个海鲜宴，让父母也换换口味。

各大品牌争相促销 老陕蒸饭卖得火

在大学城华润万家超市内，年的气氛浓烈非常，放眼望去皆是红色醒目的促销吊牌。糖果、酒水、牛奶、坚果类的商品被摆放在了最显眼的位置，9到8折的扣力度吸引了不少消费者选购。

要说超市内的人气商品，非老陕传统蒸碗莫属。记者了解到八宝饭、四喜丸子、小酥肉、粉蒸肉、黄焖鸡……这些商品最近的销量非常火爆。

“看到蒸碗特别惊喜，让我想起了小时候奶奶做蒸碗的场景。”王伟说，自己非常喜欢吃粉蒸肉，以前过年的时候奶奶会给全家人做粉蒸肉，但现在吃不到了。“超市里卖得虽然味道和奶奶做的不一样，但也是一种慰藉。”

“过年吃蒸碗才叫过年，但是没有条件做，现在方便了，可以直接在超市买。”陈大叔挑选了好几样蒸碗，准备先尝一下味道，“看看哪个牌子的好，年前再过来多买一点。”

“米、面、油、大肉一直都是热销品，最近的蒸碗卖得非常火爆，现做的八宝饭供不应求。”华润万家的负责人告诉记者，为了备战春节，超市的民生类商品，蔬菜、肉、鸡蛋的储备量达到了日常的三倍，而特价大肉的储备量达到了日常的十倍。“蔬菜肉类的价格都不会因年节的临近而涨价，反而很多商品都要比外面便宜。”

负责人说，过年期间，超市在安全和服务上都将执行春节备战期间的安排，更加严格，在高峰期时，将有序引导顾客，50个收银台全部开放，减少顾客的结算等待时间。

编辑： 高政超