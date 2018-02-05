京东无人机配送在陕又有新进展 获批首个省域试点

民航西北地区管理局向京东授牌“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”。
京东成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。
西部网讯（记者 孙鹏） 今天（2月5日）上午，民航西北地区管理局在西安向京东授牌“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”，这意味着京东成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。
获批首个省域范围国家试点 京东欲建万个无人机机场
实际早在2017年8月，京东在陕西获得了全国首张覆盖省域范围的无人机空域批文，为了进一步探索“无人机+通航”的物流运输模式，京东于2017年10月向民航西北地区管理局申请，在陕西进行“无人机物流配送经营活动试点”，不久前正式获得中国民用航空局、民航西北地区管理局批复。
“作为首个国家级试点，京东将在陕西全域正式开启无人机在物流领域的规模化商业应用。”京东集团副总裁、X事业部总裁肖军表示，作为国家级试点，京东计划用两年左右的时间探索和制定一部可执行、可考量的物流无人机安全运营标准，为我国无人机产业应用树立示范标杆。
值得注意的是，陕西试点是中国民用航空局批准的第一个以省域为范围的国家级试点，去年6月，顺丰首获国内合法飞行权，但空域范围仅覆盖江西省赣州市南康区五个乡镇。
事实京东除了积极申请批文外，线下培训也在同步进行中，2017年12月28日，京东西安飞服中心首期30名学员也开学培训。
而前不久在达沃斯论坛上，刘强东表示，“京东将在全国建设上万个无人机机场”，目标是“所有商品都能在24小时之内送达消费者”。
肖军介绍了对此目标的布局：在全国部署数千架通航货运飞机和中大型物流无人机、上万个智能机场和终端，以及数十万架末端配送无人机，实现全国绝大多数县级行政区域和乡村的全面覆盖。
探索可复制推广试点经验 助力京东智慧物流辐射全国
不过目前，无人机配送方面目前也还存在着诸多实际困难，例如没有可供参考的成熟管理模式和规章制度，空域资源紧张，通航机场较少，使得无人机物流配送无法进行快速的规模化扩张。
而在当天举办的产业创新发展论坛上，多位民用航空领域的知名专家还共同探讨了无人机航空运输相关安全技术标准、运营监管模式和低空经济发展新方向等议题。专家认为，京东在陕西省境内开展的无人机航空物流多式联运创新试点工作，将有助于建立起一套综合“研发、生产、运营、保养、维修、服务、人才”全方位的标准体系，形成一套可复制、可推广的试点经验向全国推广。
京东相关负责人介绍，本次试点会极大加速京东智慧物流体系的全面落地，并有望以陕西为中心向全国辐射，探索更多产业变革的新机会，从而推进陕西省传统产业转型升级，成为纵深落实“一带一路”倡议的重要推动力。
编辑： 刘望
娱乐黄渤的蜡像自2月5日开始就会在北京杜莎夫人蜡像馆展出，前来游览的朋友们说不定还能偶遇黄渤老师在与自己的蜡像自拍。02-05
娱乐2018年2月3日，北京，李沁现身机场。02-05
娱乐据悉，电影《红海行动》已定档2018大年初一，这部由海清搭档张译、黄景瑜、杜江等实力派联袂主演的现代化海军题材影片。02-05
娱乐谢娜转发了这条微博，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照。”恩爱满满，令人羡慕。02-02
娱乐2月1日凌晨，冯小刚分享了自己画的一件橘色羽绒服，并幽默配文：“年根儿了，降温，天儿冷，画件羽绒服取暖。”02-02
娱乐青年演员Angelababy（杨颖）被授予VisitBritain英国旅游局友好大使、英国大使馆文化教育#EnglishisGREAT#推广大使称号。02-02
娱乐此次苗苗搭档于朦胧主演的《青春抛物线》也以排球竞技为主题，苗苗“接力”小鹿纯子，饰演乐观的排球少女易安乐。02-02
娱乐对慈善事业的持续关注和付出，让刘涛继去年登入榜单top30之后，今年再次入选年度榜单并登上《中国慈善家》杂志2018年开年封面。02-02
娱乐燕姿用《极美》为整张专辑做一个完美的结尾，闭关3天足不出户，终于交出连自己都非常满意的作品。02-02
娱乐六百年网红重宝贺新春 成龙、那英、李宇春、吴京大腕儿道吉祥 北京台春晚当然少不了一个重量级“网红”的身影，它就是故宫。02-02
娱乐照片中，阿娇对着生日蛋糕许愿，并PO出超大钻戒照。而男友兼准老公赖弘国也承认求婚成功。02-01
娱乐颁奖盛典上共同揭晓了“年度风尚人物大奖”、“年度时尚影响力事件大奖”、“年度中国创造大奖”等3大类、共28项重量级奖项。02-01