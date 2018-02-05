京东无人机配送在陕又有新进展 获批首个省域试点

民航西北地区管理局向京东授牌“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”。

京东成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。

西部网讯（记者 孙鹏） 今天（2月5日）上午，民航西北地区管理局在西安向京东授牌“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”，这意味着京东成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。

获批首个省域范围国家试点 京东欲建万个无人机机场

实际早在2017年8月，京东在陕西获得了全国首张覆盖省域范围的无人机空域批文，为了进一步探索“无人机+通航”的物流运输模式，京东于2017年10月向民航西北地区管理局申请，在陕西进行“无人机物流配送经营活动试点”，不久前正式获得中国民用航空局、民航西北地区管理局批复。

“作为首个国家级试点，京东将在陕西全域正式开启无人机在物流领域的规模化商业应用。”京东集团副总裁、X事业部总裁肖军表示，作为国家级试点，京东计划用两年左右的时间探索和制定一部可执行、可考量的物流无人机安全运营标准，为我国无人机产业应用树立示范标杆。

值得注意的是，陕西试点是中国民用航空局批准的第一个以省域为范围的国家级试点，去年6月，顺丰首获国内合法飞行权，但空域范围仅覆盖江西省赣州市南康区五个乡镇。

事实京东除了积极申请批文外，线下培训也在同步进行中，2017年12月28日，京东西安飞服中心首期30名学员也开学培训。

而前不久在达沃斯论坛上，刘强东表示，“京东将在全国建设上万个无人机机场”，目标是“所有商品都能在24小时之内送达消费者”。

肖军介绍了对此目标的布局：在全国部署数千架通航货运飞机和中大型物流无人机、上万个智能机场和终端，以及数十万架末端配送无人机，实现全国绝大多数县级行政区域和乡村的全面覆盖。

探索可复制推广试点经验 助力京东智慧物流辐射全国

不过目前，无人机配送方面目前也还存在着诸多实际困难，例如没有可供参考的成熟管理模式和规章制度，空域资源紧张，通航机场较少，使得无人机物流配送无法进行快速的规模化扩张。

而在当天举办的产业创新发展论坛上，多位民用航空领域的知名专家还共同探讨了无人机航空运输相关安全技术标准、运营监管模式和低空经济发展新方向等议题。专家认为，京东在陕西省境内开展的无人机航空物流多式联运创新试点工作，将有助于建立起一套综合“研发、生产、运营、保养、维修、服务、人才”全方位的标准体系，形成一套可复制、可推广的试点经验向全国推广。

京东相关负责人介绍，本次试点会极大加速京东智慧物流体系的全面落地，并有望以陕西为中心向全国辐射，探索更多产业变革的新机会，从而推进陕西省传统产业转型升级，成为纵深落实“一带一路”倡议的重要推动力。

编辑： 刘望