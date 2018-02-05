"一席难求"西安年夜饭预订火爆 "限时用餐"遭吐槽

不少饭店实行年夜饭“限时用餐”。（网络图片）
从网购平台搜索“年夜饭”，可以搜出数百个相关商家。
西部网讯（记者 彭芬）距离春节还有不到十天，你选择在哪儿吃年夜饭？西部网、陕西头条记者今天（2月5日）走访西安多家饭店发现，年夜饭预订十分火爆，不少餐厅已经客满停止预订。但商家设置的“限时用餐”“最低消费”等门槛，也令消费者颇感无奈。
年夜饭预订火爆“一席难求”
记者以顾客身份走访西安多家餐厅发现，距离春节越来越近，除夕的年夜饭可谓“一席难求”。
“目前我们的包间已经预订完了，只能选择大厅的位置，而且要尽快付定金，不然大厅的位置可能一会也没有了。”西安钟楼附近一家饭店的工作人员表示，今年年夜饭预订和往年一样火爆，大年三十晚上人特别多，建议预订中午的时段。
近两年，火锅成了不少家庭年夜饭的新选择。在某知名连锁火锅店位于北郊的一家分店，除夕和初一的位置已经全部订完；另一家分店除夕当天大部分位置已经预订出去，不再接受新的预订，当天可以现场等座，但不保证有位置。
“我和妻子都是上班族，除夕那天才开始放假，没时间准备饭菜，又不想辛苦老人，所以选择在饭店吃年夜饭。”西安市民王先生说，家里这两年年夜饭都是在外面吃的，方便、省事儿，他认为，只要全家人团聚在一起，到哪里都有年味。
“限时用餐”“最低消费”遭吐槽
记者走访发现，多数饭店实行年夜饭分时段就餐，同时仅提供固定价位套餐或规定了最低消费。“我们的年夜饭都是两小时一餐，比如中午11时到13时，晚上18:30到20:30，可以选择的套餐有888元、1388元、1588元三个档次，不接受自己点菜。”朱雀路上一家餐厅的工作人员表示，此举是为满足更多人的用餐需求。
而位于环城西路的一家餐厅，不同的包厢有不同的消费限制，可容纳10—12人就餐的包厢须选择1999元的套餐，可容纳8人的包厢则要求最低消费1280元。同时，该餐厅也规定每桌的用餐时间为2—2.5小时。
一家餐厅的工作人员透露，饭店要求“限时用餐”、规定“最低消费”一方面确实是为了追求利益，另一方面却也是不得已而为之。“预订年夜饭的人特别多，如果每桌客人都吃上四五个小时，那么大部分人肯定是订不上的。同时过年期间人手有限，饭店也要给还在加班的厨师和服务员多发点酬劳。”
“年夜饭是咱们中国人一年中最重要的一顿饭，本该和家人慢慢吃、慢慢聊，却要受到时间的限制，少了些年味儿。”西安市民邹女士认为，年夜饭的时间限制、消费限制很不合理，“赶场”一样匆匆吃完一顿饭，就失去了年夜饭团聚的意义。
网购半成品年夜饭受青睐 建议从正规渠道购买
与此同时，半成品年夜饭近年来也颇受青睐。除了饭店推出的蒸碗外，从网购平台搜索“年夜饭”，可以搜出数百个相关商家。
记者发现，这些半成品礼盒从几百元到几千元不等，包括素菜、荤菜、点心等，以“免洗、免切、免调料”为卖点，按照商家提供的“食用说明”，消费者只需简单加热即可食用。许多礼盒销量上千，颇受欢迎。
专业人士提醒，半成品年夜饭虽然方便，但一定要从正规渠道购买，一旦出现质量安全问题，在售后服务以及维权等方面存在诸多困难，建议消费者最好还是从实体饭店购买半成品，并保留好相关凭据。
编辑： 高政超
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