西安交警发布春运出行预警 这些景区周边交通压力大

节前节后，客运站火车站周边通行慢。
西部网讯（记者 刘望）2018年春运已于2月1日开始。西安交警预判，节假日期间，西安市内各景区和商圈通行面临较大压力，节前节后客运站点周边道路通行面临压力。受高速路免费通行影响，收费站免费前的夜间和收费前的夜间车流量大，建议驾驶员错峰出行。
节前节后出行忙 客运站火车站周边通行慢
春节前集中出行时段会集中在2月11-14日，外地务工人员离城、外地工作人员回城、市民购物流，将会形成客流最高峰，届时各大场站周边道路流量及主干道流量将持续增大，晚高峰时段可能会引起主干道拥堵。
春节节后，以中长途出行为主的大批务工人员的集中出行，各地城区的客运站、火车站、飞机场、高铁站将人流量会增大，有可能出现车辆滞留路面和缓慢通行现象。火车站易出现拥堵道路集中在环城东路、环城北路、太华南路和解放路，预通过下列道路的驾驶员尽量绕行。
春节期间热点景区附近交通压力大。
春节期间景区和商圈路难行
春节期间西安市区交通流量总体平稳，商超、景点周边道路易发生拥堵，一些热门景区高速公路出入口会出现排队现象。如法门寺，财神庙，马嵬驿，袁家村，泾阳茯茶小镇，太乙宫等景区较平常日增长较多，通往景区的普通干线公路，高速公路出入口会出现短暂拥堵现象。
另外，在曲江辖区的大雁塔、大唐芙蓉园、曲江海洋馆景点周边路段、金地广场商圈周边；雁塔辖区的小寨商圈周边；碑林辖区的李家村商圈周边；莲湖辖区的钟鼓楼、大唐西市商圈周边；新城辖区的朝阳门益田假日周边、咸宁路沿线；未央辖区的三桥万象城、未央路印象城商圈周边，太华路大明宫景区；灞桥辖区的白鹿仓景点周边；经开辖区的熙地港周边都可能出现拥堵。
车流量较大的高速路。
高速公路免费通行 收费站免费前收费前车流量大
春节期间，公路客运高峰出现在腊月廿三至廿七，返乡高峰出现在初五、初六。今年将继续执行高速公路小客车免费通行政策，春节前后将以货车、客车、小型轿车混行为主，2月15日至21日通行车辆将以小型车辆、客车为主。
其中，京昆高速西汉段河池寨至涝峪口、西安绕城高速全段、连霍高速西临段、京昆高速西禹段流量相对集中，其他路段较平日大幅增加，各收费站口将出现流量增加、拥堵的情况。
流量增幅较大的主要时间段从2月15日-21日（高速公路小型汽车免费通行期间）。其他车流高峰将集中在春节前、春节后和2月下旬，春节前主要集中在2月12日至14日，春节后主要集中在2月21日至22日，2月下旬主要集中在2月23至28日期间。
事故多发路段。
两处危险路段事故多发 减速慢行最保险
西安绕城高速 K5-K24路段路况较好车速较高，分叉处易因车辆变道和应急车道违法停车诱发追尾事故，行经该路段的车辆不要非法占用应急车道，减速慢行，与前车保持安全车距。
107省道95KM-104KM 路段路况较好，车辆极易超速行驶，加之该路段夜间没有路灯照明，进出路口较多，有行人、非机动车随意横穿现象，极易发生交通事故，行经该路段的车辆控制车速，夜间开车注意打开车灯，观察周边交通情况，确保安全然后通过。
交警提醒驾驶员出行前检查车辆和相关证件，如有儿童一起出行，请为儿童选用儿童座椅。酒后不要开车，切忌疲劳驾驶，不要占用应急车道，不要滥用远光灯。
编辑： 刘望
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