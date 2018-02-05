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一图读懂丨过年回家怎么走？一图在手不用愁

时间：2018-02-05 15:22:10  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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一图读懂丨过年回家怎么走？一图在手不用愁

身在陕西的你，该选择什么样的路途回家呢？西部网、陕西头条客户端记者综合整理了航空、铁路、公路以及城市客运信息，让您一图在手，随时出行，缓解路况信息不畅引起的困扰。

一图读懂丨春节要到了，身在陕西的你该怎样回家

西部网讯 据相关部门预测，2018年春运期间，陕西将累计运送旅客超过5000万人次。那么，身在陕西的你，该选择什么样的路途回家呢？西部网、陕西头条客户端记者综合整理了航空、铁路、公路以及城市客运信息，让您一张图了解所有出行信息。

编辑： 刘望

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