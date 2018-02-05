临潼小额信贷助力精准扶贫 98户贫困户领分红过年

临潼扶贫小额信贷助力精准扶贫，98户贫困户领19.8万分红过新年。

西部网讯（记者 鄢山宇） “又分红啦！又分红啦！刚好2000元！……”刘治民一边数着手里的钱,一边高兴的说。刘治民是临潼区穆寨街道业池村西湾组的一名贫困户，2017年通过企贷企还小额贴息贷款入股企业，此次发的是2018年上半年入股分红。

2017年临潼区在西安市率先摸索出了扶贫小额信贷“临潼经验”，全年发放小额贷款3000余万元，帮扶贫困户607户。近日，和刘治民一样领到分红的还有该区穆寨街道门岩村、姚坡村、业池村和西王坡村的其他98户贫困户，共发放分红金额共计19.8万元。

据了解，今年临潼区将按照西安“十百千万”产业扶贫要求，发挥2000万元生态产业扶持资金作用，鼓励引导农业龙头企业等社会各界力量，参与贫困村集体经济发展，采取“公司（合作社）+基地+贫困户”方式，发展石榴、花椒、油牡丹、核桃等特色产业，建设菜籽、花椒等村级加工厂，培育新型经营主体10家、产业示范户60家，带动600户贫困户增收，实现产业脱贫一批。

“今年开春，一定把这笔钱用到刀刃上，我不想一直靠别人帮助。”拿着钱，刘治民已经筹划着自己新年脱贫计划。