秦知道丨西安发展定位有了新内涵 30年实现全面复兴

2月3日西安市第十六届人民代表大会第三次会议在西安开幕，市长上官吉庆代表西安市政府向大会作政府工作报告。

2018年2月3日在西安市第十六届人民代表大会第三次会议上，西安市市长上官吉庆代表市民民政府向大会作的政府工作报告里提到，“最近，国务院正式批复了《关中平原城市群发展规划》，明确提出西安建设国家中心城市的发展定位，进一步标定了西安以深度融入“一带一路”建设为统领，打造具有历史文化特色和亚欧合作交流的国际化大都市的战略目标……”

在此之前，2017年12月底召开的中共西安市委十三届四次全会审议通过了《中共西安市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜 加快大西安国际化进程的决定》，并安排部署了国际化大都市建设工作。

值得注意的是，这是在公开报道中首次通过会议文件的形式确立“建设亚欧合作交流的国际化大都市”这一未来30年大西安的发展目标。

按照本次全会提出的大西安“三步走”战略，大西安将用30年左右的时间,实现大西安现代化城市、生态化发展、国际化复兴的三大梦想。

2017年12月28日至29日，中国共产党西安市第十三届委员会第四次全体会议举行。

实现三大梦想 大西安国际化大都市建设有了新内涵

陕西头条《秦知道》注意到，在中共西安市委十三届四次全会召开之前，12月20日西安市委副秘书长、政研室主任冯涛对赴西安交流的杭州考察团介绍称，西安国际化的建设需求，就是要实现三个梦想：

现代化城市梦想——我们心目中的“大西安、大都市”，应该是一个功能完善、品质一流、大气磅礴、形神兼备的现代化城市。

生态化发展的梦想——积极践行社会主义生态文明观，加快改善生态环境，争创美丽中国西安样板。

国际化复兴的梦想——每一个西安人感情深处都深藏着一个梦想，就是能够恢复重振大西安昔日辉煌，这也是西安这座城市的梦想。

仅一周之后，中共西安市委十三届四次全会就明确提出，加快国际化进程，建设国际化大都市，是西安迈入新世纪以来矢志不渝的价值追求和城市理想，并将“建设亚欧合作交流的国际化大都市”确立为站在新的历史起点上的大西安发展目标。

资料图：大西安产业布局规划。

大西安国际化大都市囊括6大目标定位 30年实现大西安全面复兴

中共西安市委十三届四次全会提出，大西安要以建设亚欧合作交流的国际化大都市为目标，着力打造“一带一路”创新创业之都、引领新经济发展的全球硬科技之都、中华传统文化和现代文明交相辉映的世界文化之都、世界旅游时尚之都、国际生态智慧宜居之都、国际重要门户枢纽。

全会同时还指出，当前和今后较长一段时期，是大西安建设、国家中心城市建设、国际化大都市建设的历史交汇期、黄金机遇期、任务叠加期。三者之间，既是辐射空间的圈层展开，也是发展目标的梯次推进，必须遵循规律、统筹谋划，实施大西安新时代“三步走”战略。

陕西头条《秦知道》注意到，本次全会确立的大西安新时代“三步走”战略，恰好与前文所提到的“三大梦想”相互呼应。

第一步：到2020年，全面建成小康社会，经济总量迈上万亿台阶， “三中心二高地一枢纽”六维支撑体系基本建立，美丽西安建设初见成效，大西安都市圈全面形成，核心竞争力和辐射引领作用显著增强，国家中心城市建设迈出坚实步伐。

第二步：到2035年，基本实现现代化，建成美丽中国西安样板，创新、协调、绿色、开放、共享发展走在全国前列，综合经济实力和发展活力明显增强，在全国区域发展格局和国家治理体系中的地位更加凸显，全面建成代表国家形象、引领“一带一路”、具有重要国际影响力的国家中心城市，国际化大都市建设取得重大进展。

第三步：到2050年，基本实现共同富裕，社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明全面提高，城市国际性特征进一步完备，现代化、生态化、国际化水平全面提升，综合实力和国际竞争力居全国前列，全面建成引领“一带一路”、亚欧合作交流的国际化大都市，努力跻身世界城市、文化名都行列，大西安全面复兴迈上新台阶。

12月28日至29日，中国共产党西安市第十三届委员会第四次全体会议举行。

清醒认识差距 王永康提出“十个够不够？”

在中共西安市委十三届四次全会上，王永康指出，建设国际化大都市，不可能一蹴而就，要清醒认识差距，突出问题导向，加快补齐短板。要认真思考“10个够不够”，一步一个脚印，以点滴进步、持之以恒加快大西安国际化进程。

1.国内各大城市都在积极抢抓“一带一路”建设的国际化新机遇。对寻找大西安在“一带一路”国际化建设中的新地位和新作用，我们研究思考得深不深够不够？

2.在文化方面，西安是世界著名的四大古都之一。诗人李白曾讲：长相思，在长安。在新时代，怎么样把文化作为独特的战略资源，在西安打造万亿级文化大产业，实施“文化+”，推动中华优秀传统文化走向世界，我们研究思考得深不深够不够？

3.在旅游方面，西安作为国际性旅游城市，对标国际标准，对标成都，我们还有很大差距，被网友“吐槽”是“一流的资源、二流的产品、三流的管理”。对于如何把西安打造成为国际旅游名城和世界旅游时尚之都，发展旅游大产业，我们研究思考得深不深够不够？

4.西安建设国际化大都市，科技教育人才资源富集。按照高质量发展的要求，发挥科技教育人才创新支撑经济的作用，打造创新之都，我们研究思考得深不深够不够？

5.关于交通枢纽的国际化，特别是商贸物流万亿级大产业的发展，西安要打造成为中国的“孟菲斯”，我们研究思考得深不深够不够？

6.城市国际化必然带来生产方式、生活方式、思维方式、行为方式的变革，对我们政府的服务水平、治理水平提出了更高要求。对标国际营商环境，我们研究思考得深不深够不够？

7.人才国际化是国际化大都市的重要标志，就是要让外籍人口和境内外游客在西安相对集聚，通过建设国际社区、国际学校、国际医院等方式，吸引国际高端人才，我们研究思考得深不深够不够？

8.西安到底在国际国内应该塑造什么样的城市新形象，构建什么样的城市品牌，让城市美誉度和国际影响力深入人心，我们研究思考得深不深够不够？

9.城市的核心是人，国际化大都市要让市民享受更多现代化国际化的生活、享受更多的便利、享受最优质的环境，市民对美好生活的需要就是我们的奋斗目标。对如何进一步增强市民在国际化进程中的获得感幸福感，我们研究思考得深不深够不够？

10.大西安打造丝路国际金融中心，就是要实现金融国际化的目标，吸引更多金融资本、金融机构、金融人才入驻西安，让金融同西安的科技人才有效结合，以金融推动人才、科技资源优势转化为发展优势，对建设丝路国际金融中心，我们研究思考得深不深够不够？

2018年，大西安国际化大都市的发展目标和路径就像一副在我们眼前慢慢展开的画卷越发清晰，大西安的建设进程也将迈入快车道。在未来，关于这座古老城市重振昔日辉煌、实现全面复兴的城市梦想，我们拭目以待。（记者 张澍田）

编辑： 钟莹