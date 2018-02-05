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春运资讯·2月5日|西铁局加开24列车 这些方向票额紧张

时间：2018-02-05 09:00:47  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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春运资讯·2月5日|西铁局加开24列车 这些方向票额紧张

临近春节，西部网、陕西头条将从今天（2月5日）开始，每天第一时间为光大网友提供西安铁路局最新春运资讯，敬请关注。

西部网讯 临近春节，西部网、陕西头条将从今天（2月5日）开始，每天第一时间为广大网友提供西安铁路局当日最新春运资讯，敬请关注。

2月5日春运资讯

【西铁局2月5日加开这些方向的列车】

加开长途始发列车9列

西安北—北京西G4036次、G4018次、G4020次，西安北—佛山西D4081/4/1次，西安北—温州南G4348/5次，西安—上海K4026/7次，安康—深圳K4136/3次，西安—贵阳K4632/3次，安康—北京西K4356/7次。

加开省内始发列车15列

西安—宝鸡K8171次，西安～安康K8184/5 K8186/3次，西安～神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡～神木T7012/1次，西安～宝鸡T7013/4次，安康～府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，西安～略阳K8173/4次。

【这些方向的列车票额紧张】

动车组列车

西安往成都方向5日、6日还有少量余票。

西安北开往北京、兰州、西宁、太原、广深、上海、温州、杭州、武汉、济南、青岛、南宁、长沙、郑州等各个方向能力充裕。

省内西安至延安方向当日车票已基本售完，其余各方向动车组票额充足，均有余票。

普速列车

西安开往北京方向T42次、天津方向K214次、连云港方向1148次、银川方向K322次票额已基本售完。

西安去往上海、广州、长春、宜昌及西去银川、兰州以远入疆方向、呼和浩特方向三日内卧铺及有座票额基本售完。

西安—南昌K792次、西安—贵阳K4632、西安-上海K4026次、西安—太原2096次、安康—北京西K4356票额充足。

管内陕北榆林、神木各次列车软硬卧基本售完，去往省内其他方向普速列车能力充足。

编辑： 钟莹

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