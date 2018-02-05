因"供暖不给力" 西安一企业被暂停房地产开发业务

西安市房管局发布公告，暂停西安珠江投资有限公司在西安市范围内的房地产有关业务。
西部网讯（记者 陈嘉伟）近日，西安市房管局发布公告，称西安珠江投资有限公司因供暖施工问题，严重影响珠江新城六组团供暖，故暂停西安珠江投资有限公司在西安市范围内所有房地产开发项目涉及西安市房管局的一切业务。
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相关投诉：西安珠江新城小区不供暖 物业强收管网费
公告称：“西安珠江投资有限公司在珠江新城六组团供热应急工程建设中，未按应急工程的要求配合热力管网对接等工作，未提前做好供热应急预案，且态度消极，严重影响购房群众供暖。即日起，暂停西安珠江投资有限公司在我市范围内所有房地产开发项目涉及我局的一切业务，直至购房群众正常采暖。如仍无实质性进展，2月5日后，我局将通报相关部门停止该公司在我市涉及房地产开发事项的审批，并建议将其列入西安市社会信用体系失信企业名单，取消土地招拍挂参与资格，直至清除西安市房地产市场。”
而西部网记者了解到，珠江新城小区曾多次因基础设施问题被业主投诉，其中就包括六组团的供暖问题。
2017年10月19日，业主曹先生曾反映，西安珠江投资公司要求收取每平方米100元的管网费，才能给予供暖。后经西安市委督查室督办，西安市房管局回复，珠江新城六组团供暖问题主要是热力管网建设费的收取矛盾，存在一定历史原因。
西安市房管局回复称，因西安市物价局与热力公司的规定存在冲突，故在2011年-2014年之间进行经适房审价的8个项目，存在无处收取热力管网建设费的问题。西安市房管局还表示，根据房屋销售“一价清”的原则，业主不应再承担热力管网建设费，而西安珠江投资有限公司因费用较大也不愿承担该费用。
2018年1月26日，珠江新城51号楼业主在乘坐电梯时遭遇电梯坠落受伤，被困电梯内长达40多分钟，拨打物业安防电话均无人管，后无奈拨打110电话，才被解救出电梯。随后，该业主将小区用电、供暖和电梯安全等问题反映至西部网“民生热线”。
对此，西安曲江新区互联网信息办公室回复称，西安珠江投资公司项目负责人承诺在2018年春节前保证接通正式用电。而供暖问题将在2月5日解决，而关于电梯安全问题，因电梯手续齐全，如果业主仍有异议可向西安市质量技术监督局投诉。
今天（2月5日）上午，西部网记者就珠江新城小区供暖问题，再次回访业主了解情况，业主表示，物业已经挨家挨户打开供暖阀门，但是目前感觉暖气不够热，家里只有14度左右，期待后续升温。
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编辑： 陈嘉伟
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