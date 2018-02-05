西安地铁四号线全线洞通 机器人担任重要“监工”

2月5日上午，西安地铁四号线火车站站暗挖隧道左线成功穿越西安火车站东道岔咽喉区。

西部网讯（记者 鄢山宇） 2月5日上午10:58，由中铁一局城轨公司承担施工的西安地铁四号线火车站站暗挖隧道左线成功下穿西安火车站东道岔咽喉区，实现了安全贯通。至此，该隧道左、右线全部贯通，标志着这一国内首例无轨道加固条件下下穿运营铁路道岔的工程顺利完成，标志着地铁四号线全线洞通，距离年底开通又近了一步。

穿过火车站下方“嫩豆腐”黄土层

西安地铁四号线火车站站下穿陇海铁路西安站东道岔“咽喉区”，一期暗挖隧道左线长269.8米，下穿西安站15股道8组道岔。隧道顶至铁路轨底仅有10.5米，地面平均每6分钟就有一趟列车通过。

“要穿过的地块，是浸在水里的黄土层，就像嫩豆腐。”中铁一局城轨公司的项目负责人梁西军告诉记者，在这里暗挖隧道，就好像做心脏手术时不能打麻药。据了解，一般修地铁暗挖隧道施工时，都要先在地面采取加固措施，防止地面沉降。但由于该工程穿越的是道岔咽喉区，行车密集，道岔众多，时间和空间上都不允许“打麻药”。

“受时间和空间限制，施工中不能通过降水稳定湿陷性黄土地层，为确保陇海线列车正常运行也不能对轨道采取任何的加固措施，施工中地面单次沉降不得大于5毫米/天，累计沉降不得大于15毫米，这在国内外尚无先例可借鉴。”在梁西军看来，技术人员必须要应对“极大的安全风险、超高的技术要求、不良的地质条件、极限的施工工期和严苛的施工环境”五大挑战，攻克“安全管理、施工技术和组织协调”三大难题。

智能掘进机器人不但节省人力降低人员安全风险，工效也提升一倍实现开挖不间断作业。

615天实现安全贯通 机器人担任“监工”

为了确保施工安全，从工程中标到施工方案确定，西安地铁公司、广州地铁设计院、铁一院、中铁一局、中国铁路西安局、中咨监理公司等单位花了26个月的时间，并建立了联动机制。为了控制湿陷性黄土可能导致的沉降，施工人员沿隧道轮廓，一根根向前打入碗口粗、30米长的导管，管道抽出的同时，注入特制水泥浆液和水玻璃以稳固土体。为了保证隧道结构稳固，施工中将隧道横截面分成四个导洞，按步距依次向前掘进。

“在施工中引进智能掘进机器人，只需要一个名技术人员拿着一个‘游戏手柄’来操作，不但节省人力降低人员安全风险，工效也提升一倍实现了开挖不间断作业。”据梁西军介绍，在地面上、轨道旁，项目部也有测量机器人站岗。

梁西军所说的测量机器人其实是一台最先进的自动全站仪，每隔10分钟，它就会转动脖子，扫视轨道及地面周围的光标点位，如果哪个点位有1毫米的位移，它立即发出沉降警报，叫停施工。该段施工中像这样的测量机器人共有28台，分别对3298个监测点进行实时监测；通过分析沉降、隆起数据，一旦超标会立即预警，为安全施工“保驾护航”。

2月5日，随着西安地铁四号线火车站暗挖隧道左线贯通，历时615天施工的火车站站实现了全面贯通，实现了地铁四号线实现全线洞通，为年底前建成通车奠定了坚实的基础。

在地面上、轨道旁，项目部也设置了测量机器人站岗。

四号线29座车站 快看哪个离你家近

西安地铁四号线南至航天新城，北到西安北站，方向为南北走向，线路贯穿曲江新区、雁塔区、碑林区、未央区、经济技术开发区，该线大部分地段与地铁2号线平行。

全线设车站29座，车辆段1座，停车场1座。29座车站自北向南依次是：西安北站、元翔路、凤城十二路、凤城九路、文景路、行政中心、市中医医院、常青路、百花村、余家寨、大明宫北、大明宫、含元殿、火车站、五路口、大差市、和平门、李家村、鲁家村、大雁塔、大唐芙蓉园、雁南四路、金滹沱、航天大道、飞天路、东长安街、神舟大道、航天东路、航天新城。

编辑： 王瑜