厉害了！陕西36项科技成果获国家科学技术奖

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 姚婧 张鑫）1月8日，2017年度国家科学技术奖励大会在北京隆重举行。这次大会共授予自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖271项，这其中，我们陕西就有36项科技成果获得了国家科学技术奖励，占授奖总数的13.28%，数量居全国第4位，这一成果再次证明了陕西科技的强劲实力。

1月15日是个星期一，一大早，空军军医大学西京医院住院部的外科手术室里，几台手术正在紧张地进行着，主刀的两位便是这次获得2017年度国家科学技术奖的团队带头人--窦科峰和陶开山。

西京医院全军器官移植研究所所长窦科峰：“传统的是全肝移植，把整个肝脏全部切掉，然后再拿一个新的肝脏再放到这地方去。有一部分病人他不需要做全肝移植，他做一小部分肝脏移植我们就可以治疗他的病。”

之前，国际上通常的做法是：把病人的肝脏切出来一部分，然后再拿一块别人的肝脏和病人自身的接在一起，但效果并不理想，极易出现并发症。因此，窦教授和他的团队一直在寻找新的解决方法。

窦科峰：“因为这些病人大部分都有脾肿大，又有脾功能亢进，这个脾脏呢也是需要切掉的。所以我们想能不能把这个脾脏切掉。”

西京医院肝胆胰脾外科主任陶开山：“切完了以后正好这个空间比较大，我们能不能拿一块新的肝脏放到脾窝这个地方，所以这样的话呢一个是自身肝脏不动，相对来说创伤比较小，第二个，放到脾窝这地方位置比较巧。”

把肝脏移植到脾窝处，这样的创新在器官移植领域前所未有，窦科峰、陶开山团队开始了艰难的攻关。在进行了大量的实验和临床研究后，2007年，他们实施了第一例手术，这是一个患威尔森斯病的小患者。

窦科峰：“这个小孩生下来就缺一种铜代谢的酶，这个酶缺少以后铜离子在肝脏沉积，最后引起肝硬化。我们就把她妈妈的肝脏切了一部分，然后移植在这个小女孩的脾窝部。”

在做完移植后，原本吃饭都不能自理的患者，仅一个月就恢复了正常。

陶开山：“我们现在做的手术呢是把它放在脾窝这个地方，异位呢就是不是在正常的肝脏位置，然后它起到的是一个辅助性的一个功能，所以我们给它起的名字叫做：脾窝异位辅助性肝移植。”

记者了解到，我国的肝病患者约有九千万人，但由于肝源极度短缺，其中仅有1%的患者有机会接受肝移植手术，因此每年因肝病死亡患者就有30万人，而这项新技术也在一定程度上缓解了这个难题。

陶开山：“因为通常肝移植呢是需要做全肝移植，需要一颗整的肝脏，而我们辅助性肝移植一般来说，只要用正常肝脏的20%也就是五分之一的量，就可以起到辅助代谢性的作用，这样一个肝脏就可以给两个人做，就节省了一个肝源。”

除此之外，在进行脾窝异位辅助性肝移植的多年实验中，窦科峰、陶开山团队还大胆地把这一方法用在了异种移植上，并且取得了明显的效果。

陶开山：“通过后面人源化的基因改造，我们相信在不长的时间会解决急性排斥反应，还有交叉感染的问题，也就是猪的肝脏，猪的器官就可以做人的器官供体，那对世界上来说会是一个非常重大的技术突破。”

由于贡献突出，空军军医大学西京医院的这项肝移植新技术获得了2017国家科学技术进步二等奖。与此同时，去年还有一项科技成果，创造了新的世界纪录，就是中科院西安光机所的科研人员利用超快激光极端制造技术，解决了困扰我国十多年的航空发动机叶片加工难题，在研究和应用领域都实现了新的突破。

如果说航空发动机是工业中的“皇冠”，那发动机叶片就是“皇冠”上的“明珠”。那么，科研人员到底是如何破解航空发动机上的难题的呢？

西安中科微精光子制造科技有限公司副总经理赵华龙：“航空发动机的叶片制造以前我们是受制于国外技术制约的，我们国家没法去做。”

西安中科微精光子制造科技有限公司激光加工事业部副总经理陈俊威：“在整个航空发动机里面，这个叶片面对的环境是最恶劣的，基本上现场可以达到2000K的温度以上。”

为了应对这种超高温的环境，科学家们给这个叶片表面加工出了许多直径小于0.5毫米的气膜孔，使它的表面能够形成一层冷却的气膜，从而把外界的温度隔离开，提高它的耐受性。但是多年来，这项工艺始终存在着一个缺陷。

陈俊威：“之前加工方式一般都是用电火花来进行加工的，它在融化的时候有一个重铸的过程，重铸的话最可怕的就是底下有一个微小的裂纹，航空发动机在高速旋转的时候，这个裂纹可能会进一步延伸，当延伸到一定程度的时候就（可能）直接导致叶片的断裂，叶片断裂之后整个发动机就可能停止工作，更要命的就是说，有可能导致机毁人亡。”

因此，之前我国航空发动机的叶片使用寿命往往只有几百个小时，为了攻克这一难题，从2010年开始，中科院西安光机所的科学家们便尝试利用超快激光来解决这个问题，直到2016年，这一技术终于取得了重大突破。

陈俊威：“超快激光加工出来的这种气膜孔呢，就有效地避免了这个重铸层的产生，当然这个微裂纹也就不存在了。到2017年的时候，我们这种技术直接用在（C919）这个航空发动机上面去了。”

如今，中科微精团队的超快激光微加工技术在民用领域也得到了广泛的应用。

赵华龙：“现在已经达到了百亿美元级别的这么一个市场，而且现在不断地在以20%左右的年增长率在发展。”

陕西是一个科教大省，近年来，我省深入实施创新驱动发展战略，大力推进统筹科技资源改革和创新型省份建设，全省科技创新创业日趋活跃，自主创新能力显著提升，取得了一大批在国内外有重大影响的科技成果。这些科技成果在取得显著经济和社会效益的同时，也为我省建设创新型省份提供了强大的支撑。

陕西省科技厅厅长卢建军：“下一步，我们还要继续创新我们的政策机制、举措，来更好地推动科技人才、创新人才的流动，进一步深化我们体制机制的创新，我们政策模式的创新，来加快我们的创新型省份建设。我们要在十九大提出的西部大开发的新格局当中，找到我们陕西科技的位置，要发出我们陕西科技的力量。”

科技是国之利器，“十二五”以来，我省共有232项重大科技成果荣获国家科学技术奖。去年11月，在西安召开的“2017全球硬科技创新大会”更是向全世界展示了陕西的科技名片。作为西部大开发的科技重镇，我们有理由相信，我省一定能依托自身优势资源，打造出西部科技创新中心，建立“一带一路”科技创新的高地，为我国创新型国家的建设做出应有的贡献！

编辑： 沈晓芳