安康：取缔汉江采砂场 水利局为何陷入尴尬?

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 朱海波 董超）近日，安康市汉滨区按照中央和省环保督察反馈问题整改方案的要求，对辖区内15个需要取缔的采砂场进行了关闭，按理说，这是为了保护坏境和水资源的一项重大举措，但这项举措却在当地引起了不小的风波，也使政府主管部门一时陷入尴尬。这究竟是怎么一回事？
2018年1月14日下午，记者来到了安康市汉滨区，在关庙镇政府与瀛湖大坝之间的汉江段面，停放着几十艘采砂船，大部分已经停止生产。沿汉江的公路边也已经树立起了禁止采砂的警示牌。
当地村民：“国家不让采了。”
记者：“什么时候不让采的？”
村民：“开年就不让采了。”
这位村民告诉记者，上个月，这些采砂场还在采砂。从2018年1月开始，政府部门加大了查处力度，这些采砂场基本上都停止了生产。采砂场停工后，没有采砂船的轰鸣声了，他们的生活也安宁了许多。
采访砂场老板：“现在就是水位浅得很，船靠不了岸么，等明天水位合适了他们要求我们先把船停了靠岸。”
保护环境，保护水源地安全，汉滨区政府的禁采令得到了当地百姓的拥护，但却遭遇到来自采沙场负责人的抵制。主要原因是，他们中间许多人刚刚投入资金对采砂船进行了改造和修缮，他们认为，如果政府要取缔采沙场，就应该早点通知，也不至于让他们白白浪费了钱。
砂场负责人陈泽霞：“今年河道管理处发话了，让我们把这个事情弄好，让我们把这个手续从航管所，从恒达公司，把这个图纸设计好后交到海事局，把手续都办好后，在河管处再去办手续。谁知道现在他们不答应了，一夜之间他们不让我们采砂了。”
陈泽霞说，2017年10月的时候河道管理处等部门还召集他们这些采砂企业开会，安排新一年度的采砂工作，并且要求企业按照生产要求改造和修缮船只，每家企业都不同程度的花费了不少资金。
陈泽霞：“我当时确实手里的钱太紧了，就交了两万块钱，交上以后人家来把这个图给设计了，做这个船又花了一百多万。”
砂场老板：“我们投资这么多钱 ,但是大家都是很冷静,没有一个说是跟政府呀,跟哪个部门来顶牛,就是说你们给我们怎么说,妥善的把我们这部分补偿,怎么样叫我们度过这个难关。”
砂场老板：“希望政府也站在我们的角度考虑一下是不是，政府当初要是不批我们也不会投资几百万建这，现在11月份还是合法的，12月份就是非法的了，我也接受不了，不知道该咋么解释。”
那么安康市汉滨区禁采令是怎么下发的？有没有给企业足够的准备时间？汉滨区水利局副局长周驰棕告诉记者，区委区政府做出禁止采砂的主要原因是，中央和省环保督察反馈问题整改方案的要求，要在2月底之前对城区马坡岭水源地以上采砂船只予以取缔。
周驰棕：“为了确保一江清水送北京，为了水质的安全，区委、区政府确定搞了一次汉江综合整治，取缔马坡岭上游至瀛湖大坝的十五家砂场。按照区委、区政府的要求，我们把水源地的上游至瀛湖大坝都划为保护区，所以今年就要求每一个砂场都要进行取缔。”
但采砂企业负责人说，既然政府早有取缔采砂场的打算，就不应该召集大家安排下一年度的采砂计划，并对生产提出要求。
对此，周驰棕的解释是这样的。“10月1日准备进入许可程序，他们有投资这是一个事实。10月25日区上开这个会，出这个文件我们不知道，文件是10月30日送到我们水利局，我是11月1日见到的，这个文件有签收的日期的。”
记者：“那就是说这个文件比较突然？”
周驰棕：“对，比较突然，我们也不知道，用我给他们解释的话来说，我10月30日之前不让你搞我是不是错了，因为我没接到通知，我11月1日接到通知我让你搞，我是不是也是错的。”
周驰棕副局长说，河道采砂每年给砂场办一次许可证，2017年他们并没有给这些砂场办理许可证，如果他们还要开采就属于非法。但鉴于这些砂场曾给当地建设做出了一定的贡献，所以对于这次按时撤离河道的砂场，政府会给予一定的奖励。除此之外，对于还愿意继续从事这一行业的企业，政府会协调让他们在别的地方继续生产。
周驰棕：“全部停产、靠岸，然后逐步进行撤离，就是该拆解的，我们进行拆解船只，该撤离的，我们撤离到下游地段进行生产。”
记者：“就是撤离到下游去？”
周驰棕：“对。”
记者：“下游给他们有地方吗？”
周驰棕：“下游的地方可以和其它家（砂场）采取来协商、协调来解决他的后续问题，这个协商协调一是自行协调，我们也有计划来给他们采取疏导的办法，来给做一些工作，让他们结对子来协调。”
保护环境，确保一江清水送北京是大事。记者采访结束时，汉滨区15家采砂场已经全部停止生产。对于因禁采对采砂企业造成的损失，汉滨区也在积极采取补救措施。我们也希望采砂企业能从大局出发，配合执法部门尽早撤离汉江，只有通过大家共同努力，才能确保汉江水源的安全。
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编辑： 沈晓芳
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