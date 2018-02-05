312国道咸永段上的"肠梗阻" 两座收费站该不该拆?

312国道咸永段上的“肠梗阻”

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 支磊 何超）最近，咸阳市双照街办和乾县的一些村民向《今日点击》栏目反映，说312国道咸阳至永寿段上的双照和乾县两座收费站已经设立20年了，不仅增加了沿线群众出行负担，更阻碍了地方经济的发展，希望政府能够从民生和招商引资方面考虑，撤销这两座收费站。

312国道咸阳至永寿段为一级公路，从咸阳秦都区北上召村到乾县阳洪镇好畤新村全长65.435公里，设置有双照、乾县两座收费站。记者驱车沿咸永一级公路起点向西北行驶大约7公里就到了双照收费站，根据车型不同，收费站单趟收费标准从5元到30元不等，其中小型轿车为单趟10元。采访中记者发现，为了节省过路费，许多车辆都选择从收费站两侧的村子绕行。

附近村民：“有时一天要到咸阳（市区）跑几回，你就消费不起。”

货车司机：“312国道（咸阳段）上都取完了，现在就光剩一个这里，还有乾县，不知道咋弄着呢。”

从双照收费站继续向西北方向行驶35.65公里，就到了乾县收费站。这里的收费标准与双照收费站一样。由于这座收费站正好设在了乾县的东大门，附近居民出门回家都得缴费，而且去一趟咸阳城区就得经过乾县和双照两座收费站，小型车辆来回得四十元。

附近村民：“村子红白喜事都收我的费呢，成天跟（收费者）打架呢。”

沿线的村民告诉记者，这两座收费站不仅增加了群众的出行负担，也严重影响着当地经济的发展。收费站沿线的村民大多种植苹果，而收费站的存在，让许多果商都不愿意来拉苹果。咸阳市秦都区双照街道办事处办公室主任杨洁告诉记者，双照街道办已经被划到西咸新区秦汉新城，收费站的存在已经影响到他们的招商引资。

杨洁：“人家企业来了以后，过到那边去以后，出行还是不方便，就是材料呀、原料呀，你就要运输都是有制约的。”

采访中，当地村民认为，咸永一级公路这两座收费站从1998年元月份开始收费，到现在已经接近20年。2012年，政府已经取消了312国道上的永寿、彬县、长武收费站，但不知为何没有取消这两座收费站。此外，按照《收费公路管理条例》：非封闭式收费公路的同一主线上，相邻收费站的间距不得少于50公里。而双照和乾县收费站间距只有35.65公里，也不符合相关规定。

附近村民：“咱这从全国上下都打造绿色的投资环境呢，我就感觉这个收费站，可以说就是阻碍我们的这个口号。”

为了进一步了解情况，记者来到双照收费站，站长张晓霞表示，按照政策，政府之前取消的是政府还贷路二级公路上的收费站，而咸永一级公路目前属于经营性公路，经营权属于民营控股的陕西咸永路业发展有限责任公司，收费年限从2003年9月1日到2023年8月31日，目前还不到年限。

记者：“你们现在怎么样，每年能收多钱？”

张晓霞：“也就一千来万吧。”

记者：“那乾县呢？”

张晓霞：“差不多两个站，福银高速（2007年）接通之前我们都可以。”

记者：“那一年能有多少？”

张晓霞：“也是个四五千万吧。”

张晓霞表示，2003年他们公司通过受让取得咸永一级公路收费权时，当时的效益确实不错，但随着2007年福银高速的贯通，分流了不少车辆，现在两个站每年都处于亏损状态。他们也知道周围群众的诉求，但撤不撤站得政府说了算。

张晓霞：“那就是老百姓呼声大了，那政府就要考虑呢，那确实影响人家经济发展呢。”

那么，对于群众的诉求，交通主管部门是什么态度呢？记者来到咸阳市交通运输局了解情况。资金管理科科长李拓告诉记者，312国道咸永一级公路当年总概算3.28亿元，属于政府收费还贷公路，1998年开始收费，到2003年政府把这条路的70%股权转让给一家民营公司，成为经营性公路。

李拓：“当时省政府把这条路上的一级公路的70%的股权转让给陕西新桃花源旅游经贸有限公司，把30%的股权留给了陕西交通建设集团公司，然后两家组成一个咸阳咸永路业管理公司，管理运营维护这条一级公路。”

李拓说，最近几年，他们每年都会接到周边群众以及省市人大代表、政协委员关于撤销双照和乾县收费站的反映，但是收费站的撤销需要由省级人民政府批准，而且现在这条路属于民营控股，处理起来比较麻烦。

采访中，一些群众质疑，既然当年咸永一级公路收费效益不错，政府为何要在5年多之后，将经营权转让给民营公司？记者了解到，按照《收费公路管理条例》规定：政府还贷公路在还清贷款后必须终止收费，而经营性公路最长收费年限可达30年。咸永一级公路总概算是3.28亿元，从1998年开始收费到2003年政府将70%的股权转让给民营企业，这5年期间到底收了多少钱？之后的14年又收了多少钱？收支状况如何？记者不得而知。

不过，根据2008年2月27号国家审计署公布的《收费公路审计调查结果》我们可以了解到当时转让的一些情况。这份审计调查报告指出：2003年，一家民营企业以3.23亿元取得陕西省咸阳至永寿一级公路70%的收费权后，再以公路收费权作质押，向银行贷款2.94亿元置换其投资款，实际投资仅2900万元，存在转让不规范的情况。

不可否认，收费公路在一定时期为解决我省公路建设资金短缺发挥了不小的作用。然而，随着经济的发展，一些收费站点已经成为妨碍群众出行、阻碍地方经济发展、影响投资环境的“绊脚石”。近年来，我省已经全部取消了政府还贷二级公路的收费站，也采用政府回购的方式取消了部分经营性一级公路的收费站点。

那么，对于咸永一级公路，有关部门是否也应该好好算一笔账，企业在里面到底收了多少钱？是否还要继续收下去？对于群众的诉求和当地的投资环境改善，以及人大代表、政协委员的意见和建议，又该如何回应和落实？

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编辑： 沈晓芳