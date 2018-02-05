城管执法车撞人续：排除酒驾毒驾具体原因仍在调查

西部网讯（记者 鲁鹏飞）1月31日下午，宝鸡市新建路与红旗路什字发生一起车祸，一辆城管执法车在行驶中失控冲向人行道，将5名行人撞倒，1人当场死亡，其余4人不同程度受伤住院。2月4日，宝鸡市城市管理综合执法局渭滨综合执法大队通报了这一事件进展，情况通报中称，事故当天，2名轻伤者经过治疗观察后已出院，另2名伤者一名手术已做，一名在休养。通报称，经交警初步调查，已排除驾驶人员酒驾、毒驾的情形，事故具体原因还在进一步调查当中。

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1月31日，事故发生当天，宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队通报说，当天14时15分许，曹建安（男41岁，宝鸡市城市管理综合执法局渭滨综合执法大队工作人员）驾驶本单位陕C95620号小型面包车，沿滨河北路由南向北行驶至新建路与红旗路什字时，车辆驶上西北角人行道，将人行道上的行人何某某等5人撞倒，致何某某当场死亡，其余四人不同程度受伤。

2月4日，渭滨综合执法大队通报称，事件发生以后，大队领导立即赶赴现场，全力以赴垫资开展救治伤者和安抚工作，并在第一时间联系死伤者亲属。事故当天，两名伤势较轻的伤者经过治疗观察，已出院；其余两名伤者一名手术已做，一名休养，目前病情稳定。同时，大队安排人员陪护，并对伤者家属进行慰问。

通报中说到，渭滨综合执法大队配合公安交警部门，与家属一起调取了监控录像，确认事故车辆只有一名驾驶人员，为渭滨综合执法大队工作人员。经过公安交警部门初步调查，已排除驾驶人员酒驾、毒驾的情形，事故具体原因还在进一步调查当中。

渭滨综合执法大队组织专门人员与死者家属进行对接，安抚家属情绪，协商善后、赔偿事宜。大队对全体工作入员进行了安全警示教育，强化安全意识。

目前，肇事司机因涉嫌交通肇事罪，已被刑事拘留。后续调查取证工作仍在进行中。

编辑： 王凯康