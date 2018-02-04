市民结婚放炮民警上门制止 家属称不放炮不吉利

结婚放炮民警制止，家属称不放炮不吉利。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）昨天（2月3日）在西安市南郊有一户人家结婚了，本来是大喜的日子，不过民警却找上了门。

安静的大街上，突然浓烟四起，鞭炮声噼啪作响，这一幕就发生在昨天中午的西安市雁塔区一个小区居民楼前。

据了解，昨天是这里一户居民家的大喜日子，趁着高兴就有人放起了炮。由于是路边，行人纷纷躲避之外，升起的浓烟显然和头顶的蓝天格格不入，听到了炮声，民警也闻讯赶来。

民警：“把炮一收，这不让放炮。”

家属：“娶媳妇红事么，不放个炮看着不吉利，图个吉利。”

民警：“行了，收。”

民警制止了还准备放炮的家属，并且责令其对留下的炮渣进行处理。从去年开始，西安市就对城六区严格实行禁炮令。不过在大喜的日子，民警对他们先进行了登记，等婚礼结束再做处理。

西安公安雁塔分局东仪路派出所警务站民警魏小健：“我们随后把这个案子交给社区民警，进行进一步了解和处理。”

去年12月1日起，《西安市销售燃放烟花爆竹安全管理条例》正式施行，城六区(新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、未央区)禁止销售、燃放烟花爆竹。其中对禁放和限放以及婚丧嫁娶、乔迁开业燃放烟花爆竹进行了明确规定。一旦发现有人燃放花炮，对个人将采取罚款500元的上限处罚。

结婚放炮是中国人的传统习俗，不过随着近些年环境污染的治理，全国多地都已经发布了禁炮令。

其实结婚不光是放炮，选择热闹的方式有很多。如电子鞭炮、踩气球、礼花筒等方式，既环保又节省开支，何尝不可呢？

编辑： 高政超