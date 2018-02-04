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感冒别大意！西安15岁少年因感冒引起颅脑感染

时间：2018-02-04 20:05:41  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李玄 张倩

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感冒别大意！西安15岁少年因感冒引起颅脑感染

感冒是比较常见的疾病，但很多人都不拿感冒当回事，小病拖着。这不，一名中学生就因此得了颅脑感染。

感冒别大意！15岁少年突然不会说话。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 李玄 张倩）感冒是比较常见的疾病，但很多人都不拿感冒当回事，小病拖着。这不，一名中学生就因此得了颅脑感染。

在长安医院的这个病房里，住着一位中学生，他刚做完颅脑手术，而他的病是因为感冒引起的。

孩子家长：“娃感冒了，当时没在意。”

原本大人和孩子都以为是普通的小感冒，吃点药休息休息就好。没想到一周后，孩子出现了抽搐的情况，病情变得更加严重。

孩子家长：“孩子当时不能说话，手也不能动。”

在医院进行了全面检查后，孩子被确诊为颅脑感染，并且大脑内有多个脓肿，已经压迫了语言神经，病情非常危险。

孩子家长：“医生立马给孩子做了颅脑手术。”

小病拖成了颅脑手术，还险些危及生命，这也给大家敲响了警钟。医生提醒大家，切不可不拿感冒当回事。

医生：“一般感冒一周后没好就要注意了，要到医院进行检查，以免延误病情。”

编辑： 高政超

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