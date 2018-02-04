春运进行时：买票乘车“三宗最” 如何抢票有诀窍

春运进行时：如何抢票有诀窍

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬）今天（2月4日）是春运的第四天，不少人陆续踏上归乡之路。你回家的票，都买到了吗？

记者了解到，今年春运，西安火车站腾出专门的区域供重点旅客候车。

西安火车站工作人员谭仲元：“我们西安车站专门成立了亲情服务厅，七十岁以上（老人），三岁以下的儿童及其陪同人员可以到我们这个地方。”

此外，这里还配有医务人员和热水箱，全方位的服务保证大伙候车、坐车。记者了解到，西安火车站今天的发送量在六万五千人次左右，目前学生客流基本已经结束，后面主要以务工探亲为主。

西安火车站工作人员齐璐：“最近车票发售的短途方向较为紧张，主要以陕北、陕南、延安、榆林等方向为主。长途主要以北京、上海、广州、乌鲁木齐，这些方向票额比较紧张。”

工作人员告诉记者，一趟车次的车票，几乎是在开始发售后的一分钟内甚至是几秒钟内，都可能被抢光。如果您没有在互联网上抢到车票，但又特别想买票时，工作人员也给大家支了一招。

西安火车站工作人员齐璐：“开车前48小时之内，您可以来售票大厅看一看，有可能会有退票的情况。因为12306（软件）它夜间有一个系统维护时间，这个时间段内，您可以来售票窗口试一试，有可能买到您想要的车票。”

相对于火车客运的平稳，客运站似乎更忙碌。记者今天在陕西省西安汽车站了解到，今天这里预计发送客流在一万六到一万七千人次之间。目前票源和运力都比较充足，乘客基本上都是即买即走。不过还是有些乘客在买票、安检、进站的时候，出现各种各样的意外状况。今天客运站的工作人员就为大家梳理了一下，买票乘车的“三宗最”，教您避开雷区，安全乘车。

一宗最：最耽误时间的行为

西安汽车站客服部书记刘春波：“最耽误时间的就是没带本人身份证，这样就得补办临时身份证，很耽误时间。”

二宗最：最不该带的东西

西安汽车站客服部书记刘春波：“目前来看，查的最多的违禁品主要以散装白酒居多。根据国家规定，散装白酒不能超过两公斤。我们目前查出来的白酒很多都是用桶装的，密封也不是很严实。另外，很多旅客把没有喝完的瓶装白酒也随身携带，这都是不允许的。”

三宗最：最容易落下的包裹

西安汽车站客服部书记刘春波：“最容易落下的就是女士的小包和挎包，以及手里拎的袋子。过了安检以后，许多旅客第一时间都是找个大的行李，自己随身携带的小包，很容易通过安检传送过去。我们安检处每天都能发现两到三起旅客遗失的挎包。”

总之一句话，出门路上经常检查，带着行李多留心眼，别再成为旅客中的“马大哈”。

编辑： 高政超