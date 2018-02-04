安康汉滨区今年将实现4.07万人脱贫 确保每笔扶贫款用在刀刃上

汉滨区第十八届人民代表大会第二次会议现场。

西部网安康讯（记者 毛明博）今天（2月4日），安康市汉滨区第十八届人民代表大会第二次会议召开。汉滨区区长范传斌作政府工作报告。记者从会议上了解到，汉滨区今年将实现76个贫困村越线，4.07万人脱贫。

据了解，2017年，汉滨区实现生产总值290.92亿元，增长9%；全社会固定资产投资371.98亿元，增长21.2%；社会消费品零售总额132.2亿元，增长13.5%；城镇居民人均可支配收入28569元、增长8.3%，农村居民人均可支配收入9311元、增长9.5%。精准识别贫困人口41094户128761人，转移贫困劳动力5.4万人次，2.76万贫困群众融入特色产业链，23个贫困村15944人实现脱贫。

范传斌在政府工作报告中表示，今年的主要目标是：生产总值增长9.6%、力争达到10%，全社会固定资产投资增长16%，社会消费品零售总额增长12.5%，财政总收入增长2%，一般预算收入增长6%，城乡居民可支配收入分别增长8.5%、9%。污染减排指标控制在规定之内，汉江出境水质保持国家Ⅱ类标准。实现76个贫困村越线、4.07万人脱贫。

为实现既定目标，汉滨区今年将坚持用脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，加快实现以教育事业为重点的公共服务和以农村道路为重点的基础设施两个突破，着力打造城东新区、五里工业集中区、现代农业园区三张名片，认真落实城市管理、环境保护、社会治理、民生保障四大责任，切实强化项目建设、招商引资、改革创新、优化环境、转变作风五项保障。同时，还积极跟进深度贫困地区脱贫攻坚支持政策，精准实施脱贫攻坚行动计划，强力推动路水电“三个提升”和扶贫搬迁、危房改造“两房建设”，实施村组道路480公里、安全饮水76个村、电力改造34个村、危房改造2600户、扶贫搬迁安置房10898套，全面启动未脱贫村基础设施和公共服务设施项目建设。紧盯贫困村，兼顾非贫困村，巩固提升脱贫成果，着力推动乡村振兴。对基本丧失劳动能力的纯低保户和分散供养五保户，主要通过低保、五保补助+投资收益扶贫脱贫，通过外力和内力互相作用，切实增强脱贫合力。

范传斌还表示，在推动脱贫攻坚中将由找准帮扶对象向精准帮扶稳定脱贫转变、由关注脱贫速度向保证脱贫质量转变、由开发式扶贫为主向开发式和保障式扶贫并重转变，扎实开展扶贫资金专项审计，确保每一笔扶贫款都用在刀刃上。

编辑： 高政超