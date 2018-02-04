安康汉滨力推9个片区棚户区改造征迁安置 148贫困村将建电商服务点

西部网安康讯（记者 毛明博）记者从今天（2月4日）召开的安康市汉滨区第十八届人民代表大会第二次会议上了解到，汉滨区今年将全面推进西坝、东坝、兴安、中渡、金川等9个片区棚户区改造征迁安置，不断提升城市综合服务功能；全力创建国家电商进农村示范区，实现镇办电商服务站全覆盖，建成148个贫困村电商服务点。

为改善偏远乡镇交通条件，今年汉滨区把道路交通作为农村基础设施建设的重中之重，围绕“镇镇通等级路、村村通客车、行政村和百人以上自然村通水泥路”的目标，实施农村道路交通三年攻坚计划，当年建成大紫路、付黄路、洪石路、五富路、晏洞路、县财路、平旬路汉滨段、叶苍路桥亭至河口段、谭坝双河桥、紫荆沙坝桥、中原北大桥、坝河集镇桥、双龙龙泉湾桥、洪山周湾桥“八路六桥”；重建流水河大桥，力促紫荆至叶坪、东镇至三县堡、松坝至谭坝、张滩至关家等县乡公路开工建设；争取大河至沈坝、天山至田坝、张滩至坝河、张滩黄洋河大桥等路桥工程落地；完善公路养护机制，实施道路完善工程300公里。

此外，汉滨区今年还将在95个村完成农网改造，筹建一批农村冷链物流、仓储运输站点，加快宽带提速升级，不断强化农村基础设施保障能力。全力创建国家电商进农村示范区，实现镇办电商服务站全覆盖，建成148个贫困村电商服务点。

编辑： 高政超