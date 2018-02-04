除夕临近西安年夜饭预订火爆 陕菜粤菜川菜最受青睐

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）随着除夕临近，西安市年夜饭预订变得火爆。与去年相比，今年陕菜、粤菜、川菜最受青睐。
今天（2约4日）中午，记者在西安市一家陕菜馆看到，前来吃饭的市民络绎不绝，前台服务员还时不时接到预定年夜饭的顾客电话。据大堂经理介绍，今年他们店年夜饭的生意非常火爆。
大堂经理：“所有的都是大厅，包间都没有了，初五之前的包间都没有了。我们这边现在走的都是套餐，套餐都是优惠过的价位，最低起步是599元，然后下来到2000元不等，我们这里订购899元套餐的人是最多的，已经订了有100来桌了，这个比较适合大众口味菜品也比较上档次。”
记者发现，除了陕菜馆预订火爆外，今年粤菜馆、川菜馆也很受青睐，大年初六前的晚餐基本预订完毕。年夜饭大多以套餐形式推出，价格从499元到1888元不等。
同时，记者还了解到，今年西安不少火锅店的预订情况一般，大年三十、初一、初二都还能订到位置，菜品也可以提前预约搭配。
某火锅店老板：“不多，年夜饭一般吃火锅得不是很多，但是也有人来，所以我们也就不关门，到初一初二慢慢缓和过来就开始忙了，到初四以后晚上中午都忙。”
除了线下年夜饭预订火爆外，记者留意到，因为线上团购年夜饭折扣力度大，用餐时间较为自由，所以今年网上团购年夜饭也颇受市民欢迎。
编辑： 高政超
娱乐谢娜转发了这条微博，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照。”恩爱满满，令人羡慕。02-02
娱乐2月1日凌晨，冯小刚分享了自己画的一件橘色羽绒服，并幽默配文：“年根儿了，降温，天儿冷，画件羽绒服取暖。”02-02
娱乐青年演员Angelababy（杨颖）被授予VisitBritain英国旅游局友好大使、英国大使馆文化教育#EnglishisGREAT#推广大使称号。02-02
娱乐此次苗苗搭档于朦胧主演的《青春抛物线》也以排球竞技为主题，苗苗“接力”小鹿纯子，饰演乐观的排球少女易安乐。02-02
娱乐对慈善事业的持续关注和付出，让刘涛继去年登入榜单top30之后，今年再次入选年度榜单并登上《中国慈善家》杂志2018年开年封面。02-02
娱乐燕姿用《极美》为整张专辑做一个完美的结尾，闭关3天足不出户，终于交出连自己都非常满意的作品。02-02
娱乐六百年网红重宝贺新春 成龙、那英、李宇春、吴京大腕儿道吉祥 北京台春晚当然少不了一个重量级“网红”的身影，它就是故宫。02-02
娱乐照片中，阿娇对着生日蛋糕许愿，并PO出超大钻戒照。而男友兼准老公赖弘国也承认求婚成功。02-01
娱乐颁奖盛典上共同揭晓了“年度风尚人物大奖”、“年度时尚影响力事件大奖”、“年度中国创造大奖”等3大类、共28项重量级奖项。02-01
娱乐而在黄晓明40岁生日当天，他和与他结对的空巢老人陆奶奶一起登上纽约时代时代广场公益广告，共同呼吁关注空巢老人。02-01
娱乐1月31日，黄渤导演处女作在北京电影导演中心举办电影体验会，全空间沉浸式体验带领大家进入电影的真实世界。02-01
娱乐身穿Balenciaga白色字母毛领黑色皮毛一体夹克，内搭黑色针织衫和红黑条纹打底衫，下穿灰色补丁牛仔裤，脚踩土黄色麂皮短靴。01-31