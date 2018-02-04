除夕临近西安年夜饭预订火爆 陕菜粤菜川菜最受青睐

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）随着除夕临近，西安市年夜饭预订变得火爆。与去年相比，今年陕菜、粤菜、川菜最受青睐。

今天（2约4日）中午，记者在西安市一家陕菜馆看到，前来吃饭的市民络绎不绝，前台服务员还时不时接到预定年夜饭的顾客电话。据大堂经理介绍，今年他们店年夜饭的生意非常火爆。

大堂经理：“所有的都是大厅，包间都没有了，初五之前的包间都没有了。我们这边现在走的都是套餐，套餐都是优惠过的价位，最低起步是599元，然后下来到2000元不等，我们这里订购899元套餐的人是最多的，已经订了有100来桌了，这个比较适合大众口味菜品也比较上档次。”

记者发现，除了陕菜馆预订火爆外，今年粤菜馆、川菜馆也很受青睐，大年初六前的晚餐基本预订完毕。年夜饭大多以套餐形式推出，价格从499元到1888元不等。

同时，记者还了解到，今年西安不少火锅店的预订情况一般，大年三十、初一、初二都还能订到位置，菜品也可以提前预约搭配。

某火锅店老板：“不多，年夜饭一般吃火锅得不是很多，但是也有人来，所以我们也就不关门，到初一初二慢慢缓和过来就开始忙了，到初四以后晚上中午都忙。”

除了线下年夜饭预订火爆外，记者留意到，因为线上团购年夜饭折扣力度大，用餐时间较为自由，所以今年网上团购年夜饭也颇受市民欢迎。

编辑： 高政超