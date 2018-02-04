省疾控中心发布2月健康提示 这些小细节你得注意

西部网讯（记者 彭芬）近期天气寒冷，又逢春节将至，多种疾病和安全事件开始“频繁入侵”。陕西省疾控中心提醒广大群众注意预防流感、其他呼吸道传染病、非职业性一氧化碳中毒等，并关注春节假期出行安全等问题。

警惕呼吸道传染病及一氧化碳中毒

每年的10月份至次年的3月份是我省流感的主要流行季节。而春节假期也正在这一时间段，群众乘坐密闭交通工具（客车、火车、飞机等），参加各类集会和聚会，人群间的接触频繁将增加呼吸道疾病的传播风险，常见的疾病包括水痘、流行性腮腺炎、麻疹、风疹等。省疾控中心提醒，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，平时要养成良好的个人卫生和生活习惯，每天定时开窗通风数次，流行高峰期应避免去人群密集场所。

春节期间，群众购买活禽数量增加，要警惕H7N9疫情的发生。省疾控中心提醒，不要接触病禽、病畜，儿童要远离禽鸟，尽量不去禽类屠宰市场，不要自行宰杀活禽，要购买、食用有检疫证明的冷鲜禽、冰鲜禽及其产品。

每年10月中旬到第二年的3月份为我省陕南地区使用火盆的集中期，近期陕西各地市相继报告了数起因炭火取暖引发的一氧化碳中毒事件。省疾控中心提醒，家庭生活中煤炭要烧尽，不要闷盖，煤炉要安装烟筒，室内经常开窗通风，保持室内空气新鲜；使用天然气热水器时，不要密闭房间，要保持良好的通风；使用管道煤气时，要防止管道老化、跑气、漏气。如发现可疑患者，应迅速将患者移离中毒现场至通风处，松开衣领，注意保暖，密切观察意识状态，同时叫救护车，随时送往医院抢救。

春节期间勿暴饮暴食 请到正规商店购买烟花爆竹

春节将至，返乡和境内外旅游人员骤增，家庭朋友聚餐和燃放烟花爆竹是必不可少的节日活动，省疾控中心提醒群众出行前应提前了解气象和路况信息，尽量减少或避免在大雾、雨雪天气驾车出行，提高出行安全意识，严格执行交通规则，安全行驶。

出境游的公民，应在出境前咨询当地疾控机构和出入境检验检疫部门，了解目的地的传染病疫情和卫生水平，掌握常见疾病的预防知识。旅行期间要注意保持良好的个人卫生习惯，如出现发热等症状时，应立即就医。

另外，要注意饮食安全，不暴饮暴食，不吃未彻底煮熟的食物、未经消毒的奶，不喝不干净的生水，食品加工时应做到生熟分开。外出就餐，一定要注意选择正规、卫生条件好的饭店或餐厅。

要注意饮酒安全，不要空腹和过量饮酒，不喝无标签标识、浸泡药材成分不清等来历不明的药酒，饮用自泡药酒后，如出现恶心、眩晕、胸闷、全身乏力等中毒症状，应立即采取催吐等措施，并尽快就医。

购买烟花爆竹应到有销售许可证的专营公司或商店。不要在人群集中的公共场所、易燃易爆物品仓库、加油站、露天货场和柴草堆放处燃放烟花爆竹。燃放前应仔细阅读说明书，儿童不能在没有家长或成人的监护下燃放烟花爆竹，一旦发生爆竹伤，应立即就近求医。

编辑： 彭芬