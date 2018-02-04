2018西安大唐芙蓉园新春灯会开幕。

西部网讯（记者 贺桐） “待到年年灯节至，瑶池何及此辉煌”，2月3日晚，2018大唐芙蓉园新春灯会正式盛大开幕，灯会将持续至元宵节后，平日夜场票50元。

大唐芙蓉园新春灯会作为2018西安旅游节开年“西安年 最中国”的重头旅游文化节庆活动率先推出。今年的新春灯会，以“鼓舞中华·灯暖万家”为主题，全力打造最中国、最地道、最火热、最超值的水陆新春灯会，为西安中国年添彩，为海内外游客奉献一道亮丽的新春夜宴。

其中，直径30米，高20米的巨型大鼓闪耀整个御苑门，这种体积的“鼓”造型灯组在国内还是第一次出现，鼓壁上除了有长度均在50米以上的龙凤盘踞之外，还镶嵌有祥云、牡丹、大唐符文等造型，鼓面上还有过年嬉闹的儿童和舞狮形象，表现出过年的喜庆与吉祥。

据悉，此次灯会将横跨春节、情人节、元宵节，全园灯组分为帝王文化、非遗文化、儿童文化、年俗文化、生活百态、水上灯组6个板块，融合多种科技手段，巧妙构思了“鼓动中华”“唐王邀月”“高山流水觅知音”“一带一路”“天鹅之恋””伞下芙蓉““同心锁”“赛马球图”“如诗如画”、“动物世界”“芦苇荡”等百余组形态各异、群众喜闻乐见的特色水陆花灯，还原唐代上元灯节的盛世景象。

“白天看景，晚上赏灯”。万盏花灯装扮下的大唐芙蓉园分外喜庆，水景与灯火融为一体，古韵华章，别具一格，流光溢彩、如梦如幻美到令人窒息，置身其间，仿佛漂浮在闪烁不定的星海。身处其中，仿佛进入花灯国度的时光隧道，在唐风古韵的皇家御苑中感受陕西传承千年的灯彩文化，把美好的祝福盈满灯笼，让它捎着对来年的希冀，走进新年。

除了唐风浓郁的皇家歌舞演出，春节期间，景区还引进高台花鼓、翼城花鼓、韩城行鼓、华阴老腔、海城高跷、火龙钢花、魔幻光影秀、刀山火海等民俗表演，每天演出超过50场，打造热闹喜庆的春节氛围。

同时，大唐芙蓉园还将在灯会期间将设置免费热饮服务点、建设快速入园通道、安排便捷购票渠道、加强安保巡查等，全面贯彻“店小二”精神，从各个方面排除游客一切顾虑，让游客无忧无虑的逛新年灯会，享受游园乐趣。

此外，持有老年证、军官证、残疾证的市民，均可免费体验喜庆热闹的灯会及丰富多彩的文化演出。针对普通游客对传统节庆文化的消费需求，景区也将灯会平日夜场门票调低至50元，让广大市民不花钱、花少钱就能享受一场春节文化视觉盛宴。