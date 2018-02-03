万盏灯笼盼认购 西安30名小学生街头义卖献爱心

30名小学生在家长和老师们的陪伴下，义卖灯笼。
西部网讯（记者 李媛）“叔叔阿姨买灯笼吗？”“这是特殊儿童制作的，我们帮他们义卖。”“可以刷二维码付钱，感谢您献爱心。”今天（2月3日）中午，在西安市唐延路一广场上，来自高新一小一年级的30名小学生在家长和老师们的陪伴下，义卖灯笼。据了解，这些灯笼都是心心特殊儿童中心的智障孩子制作，义卖的善款也都将捐给特殊机构的儿童。
“希望靠自己的劳动获取报酬，以此锻炼开发孩子们的动手能力和智力，用筹措到的资金，购买学习生活用品。”据介绍，不久前，在西安市咸宁东路心心特殊儿童中心，70多名智障儿童在志愿者和老师的协助下制作了上万盏灯笼，希望通过爱心单位和个人的购买，筹资改善教学环境。
看到这则信息后，高新一小的老师和家长迅速行动起来，一方面联系这家特殊机构，一方面寻找义卖地点。“开启我们的'寒假幸福作业'系列活动，主要为了培养孩子们的综合实践能力，让寒假过的充实而有意义。”高新一小的负责老师告诉记者。
据统计，在半天的义卖时间里，孩子们总共卖出2300个爱心灯笼，价值1万元义卖资金也将全部捐给西安心心特殊儿童发展中心的孩子们。“我觉得这个活动很有意义，孩子刚开始不好意思开口，我们就鼓励他们，希望他们通过自己的努力帮助到那些特殊机构的儿童们。”家长王女士说。
编辑： 孙鹏
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